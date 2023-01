Mariano Iúdica abrió un restaurante en la Costa y lo "mataron" por los precios: "Platos de $9.000"

En plena temporada de verano, Mariano Iúdica abrió junto a su pareja Romina Propato un restaurante en el partido de la Costa. Pero en las redes sociales, más allá del lujo, los usuarios lo criticaron por los precios un tanto excesivos.

Contento, Mariano Iúdica anunció la apertura en su cuenta de Instagram y escribió: “Y sucedió. Gracias a Dios”. En un video mostró la elegante ambientación con luces, flores y hasta velas en las mesas.

De inmediato recibió una ola de comentarios felicitándolo por este emprendimiento gastronómico. Pero también hubo críticas por parte de quienes se enteraron cuánto cobra el conductor para comer allí.

Sus seguidores no tardaron en felicitarlo por este logro familiar, aunque algunos lo criticaron con dureza luego de ver la carta. “¿600 pesos una gaseosa de medio litro?”, “¿No te parece un poco salado cobrar 3800 por una milanesa?”, “Se te fue un poco la mano me parece”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron. El valor más cuestionado fue el de la ensalada de langostinos, que cuesta $5200. El precio del cubierto también despertó quejas: está $550 por persona. Los mensajes negativos no opacaron la alegría del conductor, que soñaba con este local desde hace tiempo.