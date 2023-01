La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

Este sábado tendrá varios encuentros interesantes y un debut: será el de Argentina en el Sudamericano-Sub20 frente a Paraguay, desde las 18 horas. A su vez, Talleres enfrentará a Belgrano en un clásico amistoso de pretemporada. Lo mismo hará San Lorenzo, cuando se enfrente a Danubio de Uruguay. A continuación, eventos, horarios y transmisión televisiva.

PREMIER LEAGUE

09:30 Liverpool vs. Chelsea STAR + / ESPN

12:00 Bournemouth vs. Nottingham Forest STAR +

12:00 Leicester City vs. Brighton ESPN/ STAR +

12:00 Southampton vs. Aston Villa STAR + / ESPN

12:00 West Ham vs. Everton STAR +

14:30 Crystal Palace vs. Newcastle STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Rayo Vallecano vs. Real Sociedad ESPN 3/ STAR +

12:15 Espanyol vs. Real Betis

14:30 Atlético Madrid vs. Real Valladolid DIRECTV

17:00 Sevilla vs. Cádiz DIRECTV/ STAR + / ESPN

SERIE A

11:00 Hellas Verona vs. Lecce STAR + / ESPN

14:00 Salernitana vs. Napoli STAR + / ESPN

16:45 Fiorentina vs. Torino ESPN 2/ STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Union Berlin vs. Hoffenheim STAR +

11:30 Eintracht Frankfurt vs. Schalke 04 ESPN 2/ STAR +

11:30 Wolfsburg vs. Freiburg STAR +

11:30 Bochum vs. Hertha BSC STAR +

11:30 Stuttgart vs. Mainz 05 STAR +

14:30 Colonia vs. Werder Bremen ESPN 2/ STAR +

COPA DE FRANCIA

11:30 Chambéry vs. Olympique Lyonnais DIRECTV

14:00 Toulouse vs. Ajaccio DIRECTV

14:00 Vandée Les Herbiers vs. Stade Reims DIRECTV

16:45 FCOSK 06 vs. Angers DIRECTV

AMISTOSO

20:00 Talleres vs. Belgrano STAR +

AMISTOSO INTERNACIONAL

21:30 San Lorenzo vs. Danubio ESPN Premium/ STAR +

NBA

19:00 Toronto Raptors vs. Boston Celtics

21:00 Washington Wizards vs. Orlando Magic

21:30 Atlanta Hawks vs. Charlotte Hornets

21:30 Cleveland Cavaliers vs. Milwaukee Bucks

22:00 Minnesota Timberwolves vs. Houston Rockets

23:00 Phoenix Suns vs. Indiana Pacers

23:59 Los Angeles Lakers vs. Memphis Grizzlies

23:59 Sacramento Kings vs. Oklahoma City Thunder

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

18:30 Jacksonville Jaguars vs. Kansas City Chiefs STAR +

22:00 Kansas City Chiefs vs. Jacksonville Jaguars ESPN

22:00 Philadelphia Eagles vs. New York Giants ESPN/ FOX SPORTS 3

ESPN KNOCKOUT

16:00 Chris Eubank Jr. vs. Liam Smith ESPN 3

LIGA NACIONAL

22:00 Obras vs. Regatas DIRECTV

ABIERTO DE AUSTRALIA

05:00 Tercera Ronda STAR +

21:00 Octavos de Final ESPN 2/ ESPN 3/ STAR +

EFL CHAMPIONSHIP

09:30 Coventry City vs. Norwich City STAR +

12:00 Birmingham City vs. Preston North End STAR +

LIGA DE PORTUGAL

12:30 Paços de Ferreira vs. Sporting Braga

15:00 Santa Clara vs. Benfica

17:30 Vitória Guimarães vs. Porto

CICLISMO - TOUR DOWN UNDER

13:00 Santos Tour Down Under - Etapa 4 ESPN Extra

EREDIVISIE

16:00 PSV vs. Vitesse STAR +

SUDAMERICANO SUB-20

18:00 Paraguay vs. Argentina DIRECTV/ TYC SPORTS

20:30 Perú vs. Colombia DIRECTV/ TYC SPORTS PLAY