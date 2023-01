La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del domingo tendrá varios partidos en las distintas ligas del mundo, que en la previa, prometen. Uno de ellos, es el que jugará desde las 17 horas, Athletic de Bilbao vs. Real Madrid por la Liga de España. El otro, en Inglaterra por la Premier League, cruzará al Arsenal frente al Manchester United. Y en la serie A de Italia también habrá acción: Juventus recibirá al Atalanta. A continuación, horarios, eventos y transmisión televisiva.

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Villarreal vs. Girona DIRECTV

12:15 Elche vs. Osasuna STAR +

14:30 Barcelona vs. Getafe ESPN 2/ STAR +

17:00 Athletic de Bilbao vs. Real Madrid DIRECTV/ STAR +

PREMIER LEAGUE

11:00 Leeds vs. Brentford DIRECTV/ ESPN/ STAR +

11:00 Manchester City vs. Wolverhampton STAR +

13:30 Arsenal vs. Manchester United ESPN/ STAR +

BUNDESLIGA

11:30 B. Dortmund vs. Augsburgo STAR +

13:30 Monchengladbach vs. B. Leverkusen STAR +

SERIE A

08:30 Sampdoria vs. Udinese STAR +

11:00 Monza vs. Sassuolo STAR +

14:00 Spezia vs. Roma ESPN 3/ STAR +

16:45 Juventus vs. Atalanta ESPN/ STAR +

COPA DE FRANCIA

14:30 Lille vs. Pau FC DIRECTV

14:30 ES Thaon vs. Nantes DIRECTV

17:00 Brest vs. Lens DIRECTV

AMISTOSO INTERNACIONAL

18:00 Barracas vs. Deportivo Maldonado ESPN Premium/ STAR +

AMISTOSO

20:00 Instituto vs. Colón STAR +

21:00 River Plate (URU) vs. Racing (URU) STAR +

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

17:00 Cincinnati Bengals vs. Buffalo Bills ESPN 2/ STAR +

20:30 San Francisco 49ers vs. Dallas Cowboys FOX SPORTS 3/ STAR +

LIGA ACB

08:30 Barcelona vs. Athletic de Bilbao FOX SPORTS

13:30 Real Madrid vs. Breogan FOX SPORTS

EREDIVISIE

10:30 Feyenoord vs. Ajax ESPN 2/ STAR +

CIRCUITO NACIONAL DE BEACH VÓLEY

16:00 Mar del Plata - Etapa 3 DIRECTV

CICLISMO

18:00 Vuelta a San Juan - Etapa 1 ESPN 3

SUDAMERICANO SUB-20

18:00 Bolivia vs. Ecuador DIRECTV/ TYC SPORTS

20:30 Chile vs. Uruguay DIRECTV/ TYC SPORTS

ABIERTO DE AUSTRALIA

21:00 Octavos de Final ESPN 2