Moda playera: las mallas enterizas, un clásico que dice presente frente al mar

Viejo es el viento pero sigue soplando. Algo parecido podrían decir las mallas enterizas, una prenda clásica que, pese a los años, parece nunca pasar de moda. Si bien se trata de un modelo que marcó tendencia en otras épocas, aún siguen fuerte en el mundo de la moda y prevalece este verano como una de las opciones más elegidas entre las mujeres que van a los balnearios top.

Jane Russell y Marlyn Monroe fueron las pioneras en imponer este look. Durante la filmación de “La línea francesa” (1953), Russell dijo que se sentía muy expuesta, y pidió una enteriza. Su auge fue luego decayendo hasta que Pamela Anderson puso de moda los diseños en rojo bien cavados que se veían en “Baywatch”. En la actualidad, como se dijo, las mallas enteras son furor en las playas y las mujeres las eligen para disfrutar de sus vacaciones.

Este verano, de hecho, las actrices, influencers y modelos argentinas prefieren la comodidad, pero no dejan de lado el glamour en sus vacaciones en Argentina y Punta del Este. Hay un sinfín de diseños para las que opten por un traje de baño entero. Con inscripciones o frases, florales, con colores fuertes y hasta geométricos. Pero el gran detalle que predominó en las playas este año fueron las aberturas, un estilo conocido como “cut out”.

Entre estampados de todo tipo, tejidos, colores y aberturas, estos trajes de baño se convirtieron en un must en las playas. En todos los casos, las famosas van en busca de la comodidad sin dejar de lado el glamour y la elegancia. De esta manera, una simple recorrida por las playas de Punta permite comprobar que existe un sinfín de diseños florales, estampados (desde animal print hasta imágenes diversas), colores fuertes y hasta geométricos.

Entre las caras conocidas que optaron por esta prenda para ir a la playa está Camila Homs, que viajó a Punta del Este días atrás junto sus hijos, Bautista y Francesca. En medio de juegos en la arena y chapuzones en el mar, la modelo lució un traje de baño enterizo y cavado y resaltó el atuendo con una gorra con visera fucsia, pantalón largo blanco y lentes oscuros.

Charlotte Caniggia es otra de las celebridades que llegó a las playas del Este días atrás. Tras su participación por el reality show “El Hotel de los famosos”, al cual renunció, la modelo descansó a la orilla del mar y optó por una malla enteriza amarilla, confeccionada con un sugerente escote, y detalles selváticos como tucanes y hojas.

Charlotte, otra a la moda / Web

“Los voy a abandonar, chicos. No me extrañen”, había dicho Caniggia tras dejar el programa televisivo. Luego, la mujer viajó a Uruguay en busca de sol y calor junto a algunas de sus amigas más íntimas.

Otro ejemplo de esta moda lo da la mediática Florencia de la V, quien hizo un paréntesis en sus compromisos laborales y viajó a Uruguay acompañada por su esposo, Pablo Goycochea, y sus hijos, Paul e Isabella. La mediática lució una malla enteriza de un color clásico como el negro, aunque con un detalle: el cierre frontal que le dio al atuendo y al escote un toque distintivo.

Florencia de la V y su enteriza / Web

La familia de la conductora del programa de espectáculos “Intrusos” aprovechó la temporada estival y sus vacaciones para ir a playa Brava, en la zona de José Ignacio. Allí se encontraron con Claudia Fernández, la actriz y vedette uruguaya que estaba con su marido Leonel Delmenico y sus hijos, Mía y Renzo.

Otra que optó por veranear en Punta del Este es la mediática devenida en diputada del Pro Amalia Granata, quien dijo presente en el mar con una malla enteriza en animal print. Ajena a sus obligaciones legislativas, buscó disfrutar del buen clima en compañía de su marido Leonardo Squarzon, el hijo de ambos, Roque de 6 años; y Uma, de 14, fruto de su previa relación con el exfutbolista Christian Fabbiani.

En cuanto a su look, la legisladora y ex Gran Hermano optó por un sugerente escote y un lazo debajo del busto. Incluso, mientras disfrutaba junto a su familia de unos días de descanso, no olvidó el glamour y completó su outfit con uno lentes oscuros.

Fiel a su pasado como modelo, la además conductora Carolina Prat disfrutó en Playa Mansa, una de las más exclusivas de José Ignacio, junto a su marido, el periodista Guillermo Andino, y los hijos de ambos, Victoria, Sofía y Ramón. En una de las tantas tardes de playa, Prat fue otra de las tantas que eligió una malla enteriza negra con un escote asimétrico a un solo hombro decorado con un anillo dorado. El look fue complementado con unas gafas de sol oscuras, a tono con el traje de baño.

Para lograr un outfit diferente, las enterizas que reaparecen en la playa lo hacen con un escote en V pronunciado, que permite un tostado más completo y genera un look más sensual. Por otro lado, los colores metalizados como el dorado resaltan sobre la piel y a la luz del sol dan una ilusión de bronceado que resulta ideal durante la temporada.

Hay muchas que siguen prefiriendo el bikini (muy difícil de abandonar), y para ellas surge el modelo one-shoulder, que da un toque girly pero innovador. La ventaja que posee la enteriza y, en todo caso, las mallas de dos piezas con bombacha cavada, en v, es que logran estilizar la figura para quienes lo deseen, y ambas son furor actualmente.

LA VUELTA DE UN CLÁSICO

Durante los años ‘60 y ‘70, y gracias a infinidad de movimientos feministas, se popularizó la famosa bikini. Por más irreal que parezca, su origen se sitúa en los años 40 y de la mano del ingeniero Louis Réard, quien creó esta pieza revolucionando a la sociedad machista del momento. Durante los ‘50 fue una prenda prohibida en países católicos como España o Italia, pero fue tomando cada vez más peso en otros lugares del mundo, y la parte inferior de la malla fue achicándose paulatinamente.

Con el surgimiento de la lycra estas prendas comenzaban a ser cada vez más cómodas y utilizadas por gran parte de las mujeres. En 1974 se sumó la creación de la tanga por Carlo Ficcardi en Brasil, que generó una gran revolución y repercusión. Su divulgación provocó que el bañador entero deje de tener tanta importancia.

Fue recién en 1980 y gracias a la serie “Baywatch”, donde participaban las actrices Pamela Anderson y Carmen Electra, que retornó con una gran fuerza la enteriza, mayormente en color rojo y con forma en V. Estilizaba el cuerpo y fue una época donde se difundió mucho el ejercicio aeróbico desde casa, por lo que llevaba también a una hegemonización del cuerpo femenino.