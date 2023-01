¿Será un mentiroso? Destrozaron a un participante de Gran Hermano por contar "historias falsas" dentro de la casa

El reality, el encierro, "la fama", la estrategia, todo vale al momento de analizar Gran Hermano. La gran apuesta de Telefé para el 2022-2023, sigue revolucionando la televisión argentina y sobre todo, repercute y mucho lo que pasa allí dentro.

A uno de los "hermanitos", parece que le gusta hablar de mas y contar historias que realmente no tienen sustento. Es el caso de Walter "Alfa", que para muchos (y para él mismo), ya era muy famoso antes de entrar a la casa por "conocer mucha gente".

Entre tantas historias que narró durante los últimos días, una tuvo que ver con Laura Fidalgo, la bailarina, ex jurado de Marcelo Tinelli, quien tuvo que salir a defenderse tras los dichos del participante mas grande de la competencia.

Pongamos en situación: en medio de una charla con Lucila "La Tora", Walter contó: "Un día le dije: 'yo con vos me pondría de novio y me casaría'. 'Nunca me dijeron eso Alfa', me dijo. ¿Sabés quién? Fidalgo. No se puede hablar pero es divina, divina". Al saber esto, la participante lanzó: "Ay ¿en serio? Mi mamá es fanática de la Fidalgo".

Rápidamente y en el programa "LAM" que conduce Ángel de Brito y donde pasa generalmente casi toda la agenda del espectáculo, la coreógrafa salió al cruce y negó absolutamente todo: "¿Dónde salió eso? No lo conozco, nunca lo vi en mi vida. Sé lo que pasó esto del video".

Siguiendo en esta misma línea, remarcó: "El sábado empiezo a responder mensajes por Instagram y me dicen 'mirá lo que están diciendo'. ¿Quién es Alfa? Y claro, me acuerdo que acá hacíamos vivos y a veces se metían. Mi amiga Nancy me llama y me comenta de esta persona Alfa".

A su vez, Fidalgo no se calló nada y siguió con su descargo: "Lo que sí me molestó mucho fue los comentarios que dijo fuera de lugar. Eso me parece una bajeza total porque vos decís 'un tipo grande, maduro, adulto que de a entender'... no lo conozco. Nunca lo vi y me parece que no está bien".

Por último, hablando de la mentira del propio participante, destacó: "Ya sé que es un juego, pero bueno trabajá la inteligencia emocional y jugá con la verdad, no con una mentira. Sí es real que en un momento yo le respondí por Instagram, porque la gente me mandaba mensajes de fuerza por lo de mi papá".