Milani dijo que no tiene “nada que ver con la AFI”

El exjefe del Ejército César Milani aseguró que “quisieron crear una pantalla de humo para defender lo indefendible”, en respuesta a las versiones periodísticas que lo vinculan con el funcionamiento de una supuesta “mesa militar” en las oficinas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

“Quisieron crear una pantalla de humo para defender lo indefendible. Quieren desviar la atención de la promiscuidad que hay entre el macrismo, gente del partido judicial y operadores mediáticos”, afirmó el exmilitar muy cercano al kirchnerismo en declaraciones radiales.

“Yo hace ocho años que no piso una dependencia oficial del Gobierno de ningún tipo ni que tampoco veo a (el titular de la AFI) Agustín Rossi. No tengo absolutamente nada que ver porque no conozco a nadie que trabaje ahí”, remarcó Milani.

El exjefe del Ejército había dicho por Twitter luego de la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad que “ya no existe salida pacífica a tamañas injusticias” y advirtió: “Esta situación terminará de la peor manera”.