Se filtró un audio que confirmaría que Coti vuelve a Gran Hermano: "Bajó el rating cuando se fue"

Al parecer, el padre de Coti metió la pata: en las últimas horas se filtró un audio suyo donde da a entender que su hija se "vería beneficiada" por un supuesto declive en el rating de Gran Hermano y que estaría acordado su reingreso a "La Casa" para reforzar las mediciones de audiencia del programa líder de la actualidad.

Los números, se sabe, gobiernan al mundo. Y mucho más al planeta televisivo.

"No es, digamos... Si se da se da... Me gustaría que siga así afuera. Pero me dijo una productora cuando salió que creo que el rating de Gran Hermano bajo mucho después de que se fue ella. Entonces le dijo que hay grandes posibilidades no esta semana pero la próxima vemos qué pasa en la casa, estate atenta digamos porque cualquier cosa puede pasar, y ella vino enloquecida porque quiere entrar de vuelta" se le escucha decir al papá de Coti en esa audio famoso.