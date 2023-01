La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tendrá el comienzo del triangular de verano entre Boca e Independiente, a jugarse en San Juan. Además, hay acción en la Liga Italiana, de España (se enfrentan Villarreal y Real Madrid) y una larga jornada de la FA CUP de Inglaterra. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

AMISTOSO

21:30 Boca vs Independiente STAR +

SERIE A

11:00 Fiorentina vs Sassuolo STAR + / ESPN

13:50 Juventus vs Udinese STAR + / ESPN

16:45 Monza vs Inter STAR +

LIGA DE ESPAÑA

12:15 Villarreal vs Real Madrid DIRECTV SPORTS / 1610

14:20 Real Mallorca vs Real Valladolid ESPN 2/STAR +

17:00 Real Espanyol vs Girona DIRECTV SPORTS / 1610

FA CUP

09:30 Gillingham vs Leicester City STAR +

09:30 Reading vs Watford STAR +

09:30 Preston North End vs Huddersfield Town STAR +

09:30 Crystal Palace vs Southampton STAR +

09:30 Forest Green Rovers vs Birmingham City STAR +

09:30 Tottenham vs Portsmouth STAR +

12:00 Middlesbrough vs Brighton & Hove Albion STAR +

14:30 Brentford vs West Ham STAR +

14:30 Sheffield Wednesday vs Newcastle United STAR +

16:50 Liverpool vs Wolverhampton Wanderers STAR + / ESPN

COPA DE FRANCIA

11:30 16avos - Olympique de Lyon vs Metz DIRECTV SPORTS / 1615

NBA

22:30 Golden State Warriors vs Orlando Magic ESPN 3/STAR +

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

18:25 Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs ESPN 2/ STAR +

22:00 Jacksonville Jaguars vs Tennessee Titans ESPN 2/ STAR +

ESPN KNOCKOUT

23:30 Gervonta Davis vs Hector Luis Garcia STAR + / ESPN

PREMIERSHIP RUGBY (INGLATERRA)

10:50 Newcastle Falcons vs Leicester Tigers ESPN 3/ STAR +

12:55 Paris vs Castres ESPN 3/ STAR +

LIGA ACB

16:45 Barcelona vs Real Betis FOX SPORTS

UNITED CUP

22:30 Final - United Cup DIRECTV SPORTS / 1615