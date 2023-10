¡Ooooole! El polémico gesto de un árbitro a una jueza de línea que causó un escándalo en el fútbol de Italia

Un verdadero escándalo se generó en Italia por un árbitro que tuvo un gesto polémico. Se trata de Juan Luca Sacchi, quien se negó a saludar a la jueza de línea Francesca Di Monte antes de salir al campo de juego en el partido que Lecce y Sassuolo empataron 1-1 por la octava fecha de la Serie A.

Su actitud, según se supo, podría terminar en una sanción para el juez.

¿Qué pasó? Antes de la salida de los equipos al campo de juego, Di Monte intentó darle un apretón de manos a Sacchi, pero este pasó de largo y, en su lugar, saludó a uno de los futbolistas. El gesto de incomodad de la jueza de línea fue más que evidente, tal como mostraron las cámaras de TV.

La secuencia provocó un intenso debate en las redes sociales ya que las imágenes se viralizaron. Mientras algunos usuarios acusaron al árbitro de haber cometido un acto sexista, otros entendieron que su negativa a estrechar la mano de la asistente no había sido adrede.

En este marco es que las autoridades del fútbol italiano estudian las imágenes y Sacchi podría enfrentar algún tipo de sanción.

Tras el escandalo, las explicaciones

“En la previa del partido, en el túnel, el árbitro saludó a los capitanes mientras que nosotros tenemos nuestro momento de saludo en el campo antes de que suene el silbato”, explicó Di Monte. Y agregó: “Mi cara parece asombrada y avergonzada simplemente porque me tomó por sorpresa. Lamento que se explote un breve vídeo para tocar temas muy pesados que requieren otra forma de respeto y delicadeza. El tema de la falta de respeto y la violencia hacia una mujer me toca muy de cerca, pero no es el caso”.

Desde el colegio de árbitros italianos (AIA) explicaron que “hay que descartar absolutamente un gesto sexista”, y sostuvieron que “el problema para nosotros no existe, sólo fue un gesto involuntario y malinterpretado. Los dos han demostrado un gran entendimiento en el campo y su rendimiento ha sido excelente. Es bastante sorprendente que se hable de sexismo en el seno de una asociación que ha hecho de la ruptura de todas las barreras de género uno de sus principales logros”.