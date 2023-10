VIDEO. Música, cortes de motos y descontrol: "No dormimos", aseguran en un barrio cercano al centro de La Plata

El descontrol por las noches, en la zona del centro de La Plata, es un constante motivo por lo que los vecinos ponen el grito en el cielo.

En una denuncia que llega a EL DIA, una vecina de calle 42 entre 1 y 2, asegura que "es imposible dormir en el barrio", por la presencia de un boliche que se encuentra en dicha dirección.

Según relatan los propios denunciantes, "la música se escucha toda la noche" y "las motos, cuando llegan al lugar, hacen un ruido infernal que parecen tiros". A su vez, hay mucha gente mayor, que "no puede pegar un ojo en toda la noche". Esto es algo que padecen hace aproximadamente tres meses.

El boliche en cuestión abriría solo los fines de semana, los días viernes y sábados por la noche, donde alrededor de la una de la madrugada, comienzan a concurrir las personas y se van en un horario cercano a las siete.

"El lugar no tiene identificación es una persiana negra con un mono", agregan.

"He llamado a Control Urbano y según ellos, fueron al lugar y no constataron la música elevada. Estamos en la vereda de enfrente y la música se escucha y no podemos dormir. Creemos que ni siquiera está habilitado. Una vergüenza", finalizaron.