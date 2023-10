Susana Giménez explicó por qué no vive en Argentina y puso una condición para volver: "Que se vayan..."

La actriz y conductora de TV, Susana Giménez, actualmente vive en Uruguay, alejada de los medios y por el momento, sin anuncios sobre una posible vuelta a Telefé y a nuestro país.

En una entrevista brindada al programa "Socios del Espectáculo", Susana, aseguró que si vuelve a la Argentina, será "cuando se vayan los `k´".

"¿De qué depende mudarte a Buenos Aires?", le preguntó el periodista Rodrigo Lussich, a lo que "Su" contestó: "De que se vayan los K, ahí sí me mudo. Si no, voy y vengo. Yo vuelvo a Argentina porque es mi país, me encantaría".

En esta misma línea, agregó: "Yo sé que la gente me ama y me escucha, y yo los adoro. Pero no estoy de acuerdo con cierta política, no estoy de acuerdo con que me saquen casi el 70% de lo que gano".

Por último, hizo una reflexión sobre el tema y manifestó: "Argentina me dio todo y me lo sigue dando, yo no le estoy dando un cachetazo a Argentina, es mi país y lo amo".