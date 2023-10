La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este sábado, tendrá la presentación de Los Pumas ante Gales en el Mundial de Rugby Francia 2023, buscando un triunfo que los deposite en semifinales. A su vez, hay varios encuentros por las Eliminatorias de la Eurocopa, en un torneo muy parejo. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

21:30 Nashville SC vs New England Apple TV

21:30 Dallas vs Colorado Apple TV

23:30 L.A. Galaxy vs Real Salt Lake Apple TV

BRASILEIRAO

21:00 Cuiabá vs Cruzeiro STAR +

ATP 1000 - SHANGHAI

09:00 Semifinal #2 STAR +

ELIMINATORIAS EUROCOPA

10:00 Ucrania vs Macedonia STAR +

10:00 Irlanda Norte vs San Marino STAR +

13:00 Bulgaria vs Lituania STAR +

13:00 Eslovenia vs Finlandia STAR +

15:45 Italia vs Malta STAR +

15:45 Hungria vs Serbia STAR +

15:45 Dinamarca vs Kazajistan STAR +

RESERVA

11:00 Colón vs Arsenal YOUTUBE LPF AFA

11:00 Tigre vs Lanús YOUTUBE LPF AFA

11:00 Godoy Cruz vs Newells YOUTUBE LPF AFA

15:00 Banfield vs Vélez YOUTUBE LPF AFA

15:00 Huracán vs Argentinos YOUTUBE LPF AFA

17:00 Central Cba (SdE) vs Belgrano YOUTUBE LPF AFA

19:00 Talleres (C) vs Atl Tucuman YOUTUBE LPF AFA

19:00 Boca Juniors vs Racing Club YOUTUBE LPF AFA

MUNDIAL DE RUGBY FRANCIA 2023

12:00 Los Pumas vs Gales STAR + / ESPN

15:00 Irlanda vs. Nueva Zelanda STAR +

PRIMERA "B" METROPOLITANA - REDUCIDO

15:00 Dep. Armenio vs Comunicaciones

18:00 Argentino (M) vs Los Andes

PRIMERA C

15:30 Real Pilar vs Liniers

15:30 Atlas vs Midland

15:30 Gral. Lamadrid vs Sp. Italiano

15:30 Claypole vs JJ Urquiza

TORNEO FEDERAL A

15:30 Sol de Mayo (V) vs Cipolletti

16:00 Circulo Dep. (O) vs Villa Mitre (BB)

16:00 Sansinena (GC) vs Liniers (BB)

16:30 Argentino (MM) vs Ferro (GP)

16:30 Sarmiento (R) vs Crucero (M)

17:00 Sp. Peñarol (SJ) vs Huracan (LH)

21:00 Juv. Unida (SL) vs San Martin (M)

PRIMERA D

15:30 Lugano vs Central Ballester

15:30 El Porvenir vs Juventud Unida

15:30 Centro Español vs Dep. Paraguayo

CONCACAF - LIGA DE LAS NACIONES

16:00 Puerto Rico vs Guyana

16:00 Aruba vs U.S. Virgin Islands

19:00 Bahamas vs Antigua y Barbuda

NASCAR XFINITY SERIES

16:30 Playoffs DGO

LIGA SUDAMERICANA DE CLUBES

19:10 Malvin vs. Instituto DGO

22:10 Oberá vs. San Jose DGO