La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

Este domingo, la agenda deportiva tendrá la definición mano a mano entre Boca y Talleres por Copa Argentina. El ganador de esta llave, será rival de Estudiantes, que le ganó a Huracán por 2 a 0 el pasado viernes. Por otra parte, varios partidos se juegan por la Primera Nacional y continúa el Mundial de Rugby 2023 con dos grandes partidos. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

COPA ARGENTINA

21:10 Boca vs. Talleres TYC SPORTS

PRIMERA - NACIONAL

15:30 Deportivo Madryn vs. Club Mitre TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Maipú vs. Independiente (Mza) TYC SPORTS PLAY

15:30 Atlético Rafaela vs. Chacarita TYC SPORTS PLAY

15:30 Brown vs. Atlanta TYC SPORTS PLAY

15:30 Ferro vs. Aldosivi TYC SPORTS PLAY

15:30 Estudiantes vs. Tristán Suárez TYC SPORTS PLAY

15:30 Villa Dálmine vs. Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY

15:30 Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Riestra TYC SPORTS PLAY

15:30 Quilmes vs. Racing de Córdoba TYC SPORTS PLAY

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

10:30 Tennessee Titans vs. Baltimore Ravens ESPN 3/STAR +

14:00 Red Zone ESPN Extra/STAR +

21:00 Buffalo Bills vs. New York Giants ESPN 2/STAR +

WNBA

16:00 New York Liberty vs. Las Vegas Aces ESPN 2/STAR +

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

09:00 Burgos vs. Villarreal II STAR +

13:00 Eibar vs. Huesca STAR +

PREMIERSHIP RUGBY (INGLATERRA)

09:20 Sale Sharks vs. Northampton STAR +

ELIMINATORIAS EUROCOPA

09:50 Georgia vs. Chipre STAR + / ESPN

12:50 Suiza vs. Bielorrusia STAR + / ESPN

13:00 República Checa vs. Islas Feroe STAR +

15:30 Noruega vs. España STAR + / ESPN

15:45 Kosovo vs. Israel STAR +

15:45 Polonia vs. Moldavia STAR +

15:45 Rumania vs. Andorra STAR +

15:45 Turquía vs. Letonia STAR +

15:45 Gales vs. Croacia STAR +

MUNDIAL DE RUGBY FRANCIA 2023

11:00 Inglaterra vs. Fiji STAR +

15:00 Francia vs. Sudáfrica STAR +

BRASILEIRAO SERIE B

18:00 Vitória vs. Guarani STAR +

NBA: PRESEASON

20:00 Los Ángeles Lakers vs. Milwaukee Bucks ESPN 3/STAR +

23:00 Sacramento Kings vs. Golden State Warriors ESPN 3/STAR +