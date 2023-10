Elecciones: peajes liberados mañana en la Autopista "para garantizar el derecho al voto"

Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) informó que durante este domingo el servicio de peajes será liberado en los corredores que la empresa controla con el objetivo de garantizar el derecho al voto durante la jornada electoral.

En el perfil institucional de la red social X (antes Twitter) indicó que “al igual que durante las PASO, este domingo 22 de octubre de 6 a 19 horas no se cobrará peaje”.

En el mensaje se indica que la liberación de barreras busca “garantizar el derecho a voto de las y los ciudadanos”.

El servicio no se cobrará en la Autopista Buenos Aires La Plata y el Corredor Atlántico, trazas controladas por Aubasa.

El lunes habrá clases en las escuelas

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires informó que está garantizado el dictado de clases para el próximo lunes en el horario completo habitual en las escuelas bonaerenses que fueron designadas como centros de votación para las elecciones generales de este domingo.



En un comunicado, se indicó que tal como sucedió en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), los establecimientos educativos serán higienizados y desinfectados para abrir sus puertas con normalidad.



Para cumplir con este objetivo, a través de una Resolución, se dispuso la creación de un suplemento no remunerativo y no bonificable de 14.000 pesos para que el personal auxiliar de la educación realice las actividades de su competencia luego del cierre del acto electoral de los días 22 de octubre (elecciones generales) y el 19 de noviembre (posible segunda vuelta).



Las tareas implican ordenar, limpiar y desinfectar todos los espacios del edificio escolar que se hayan visto afectados por la realización de los comicios (aulas, sanitarios, espacios comunes de circulación, etc.), incluyendo el mobiliario.



En la resolución, también, se establece que las autoridades de los establecimientos de gestión privada deben tomar las medidas necesarias para que la jornada escolar posterior al electoral se realice en su horario habitual.