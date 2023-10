Un auto casi se mete en una casa tras chocar contra una palmera y volcar en La Plata

Otro accidente que de milagro no fue tragedia ocurrió esta madrugada en La Plata. Por causas que se investigan, un auto casi termina adentro de una casa en Melchor Romero y tanto el conductor como un acompañante se salvaron de perder la vida, pese a que sufrieron heridas.

El hecho ocurrió en 520 y 145 y causó momentos de tensión en esa barrio, cuando la mayoría descansaba. Es por eso que la tranquilidad se vio quebrada por este choque y vuelco donde el un joven de 20 años perdió el control de su vehículo, un Fiat 500 de color rojo, y terminó golpeando contra una palmera y un canasto de basura para luego quedar dado vuelta muy cerca de las rejas de una vivienda.

Junto a él viajaba un chico de 19 años, que se llevó la peor parte, debido a que lo atendió una ambulancia del Same y por las heridas sufridas lo derivó al Hospital de Romero, donde quedó internado.

"Escuchamos un ruido muy fuerte y salimos, pese a que era de madrugada. Ahí vimos que un auto estaba volcado sobre una casa y de milagro no se les metió", sostuvo un lector de EL DIA que además envió una foto al WhatsApp (+5492214779896). Luego agregó que dentro del rodado "había dos chicos de unos 20 años que se salvaron de milagro. No sabemos si estaban alcoholizados o no pero lo que sí queda claro es que iban muy rápido, por las frenadas que quedaron en el pavimento".

En el lugar se hizo presente la policía, tras un aviso al 911, y hasta allí llegaron más tarde los peritos en busca de pruebas que esclarezcan qué fue lo que sucedió. Además la UFI en turno abrió una causa caratulada como “Lesiones Culposas”.