Mirtha Legrand cuestionó la colecta de Santiago Maratea para Independiente: “El negocio es raro”

Ahora, a Mirtha Legrand no le cierra el rol que jugó Santiago Maratea en la colecta que el influencer llevó adelante para sanear a Independiente.

Para ser precisos, Mirtha le consultó cuánto cobró por su gestión y qué nombre tiene el papel que desempeñó: “Yo cobré un porcentaje solo de Independiente, del resto no”, contestó Maratea en primer término, aludiendo a las otras colectas solidarias que llevó adelante.

Y seguidamente agregó: “Cobré el 5 por ciento. Tranqui. ¿No? Podría haber sido el 10 por ciento”, dijo Maratea, cuya intervención en el club de Avellaneda, recordemos, fue destacada por el periodista Luis Novaresio.

Lo cierto es que, la diva televisiva puso en aprietos al influencer, en un momento de su mesaza del sábado a la noche. Y finalmente, Mirtha Legrand dejó en claro que a ella la cuestión no le cierra en absoluto: “El negocio es raro. No me digan que no es raro...”, señaló la conductora.