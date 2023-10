La TV al rojo vivo: ¿Quién ganó en el rating del domingo?

El domingo volvió Juana Viale a la conducción de Almorzando con Juana. Por eso había curiosidad sobre cuál iba a ser el desempeño final en rating de la nieta de Mirtha, más aún teniendo en cuenta que la señora tuvo un buen regreso.

Particularmente, en el caso de Juana, si bien no tuvo un mal desempeño no le alcanzó para meterse entre lo más visto del día: hizo 5.5 puntos de rating en promedio, según las planillas de Ibope. Así, lo más visto del día fue Got Talent Argentina con 10.6 puntos de audiencia, seguido por Periodismo para todo, el programa de Jorge Lanata, con 8.5 puntos.

De este modo, el podio se completó con Pasapalabra, especial famosos, que marcó 6.7. La peña de morfi quedó en el cuarto lugar con 6.0, superando por la mínima a Cine Shampoo con Apuesta maestra, con 5.9.

Finalmente, luego apareció Juanita Viale con 5.5 puntos. Y en El Nueve los más vistos fueron Vivo para vos (2.2) e Implacables (1.8), mientras que en América lideró GPS con 1.7 y El debate del Bailando con 1.5.