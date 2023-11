A 5 años de la muerte de Débora Pérez Volpin, su familia enfrenta un momento clave: la sentencia que se viene

Por estos días, el segundo juicio relacionado con este caso esta llegando a su fin. Recordemos que, en septiembre, 5 años después de que la periodista Débora Pérez Volpin muriera durante una endoscopía de rutina, comenzó el segundo juicio relacionado por el caso en cuestión.

Así, el tribunal debía juzgar por encubrimiento a Roberto Martingano, ex director del Sanatorio de la Trinidad y a una instrumentadora quirúrgica por falso testimonio. Pero, en los días siguientes, se leerán los alegatos y se espera que la Justicia tenga la sentencia lista para la próxima semana. No olvidemos que este juicio tuvo lugar como resultado de las acusaciones que surgieron en la demanda anterior donde se condenó a 3 años de prisión al endoscopista que realizó el procedimiento y se absolvió a la anestesista.

En este sentido, el doctor Pirota, abogado de la familia de Débora, contó que se pudo demostrar que el endoscopio entregado a la justicia por el director de la clínica no estaba registrado en la ANMAT y que la empresa importadora de ese tipo de equipos, asegura que jamás lo trajo al país. "El equipo que dicen que se usó, es un equipo con irregularidades que fue utilizado en otra oportunidad", aportó.

"Durante mucho tiempo Martingano culpó de lo que pasó a un técnico pero hará cosa de 3 meses, hizo aparecer esas hojas que durante cuatro años negó. Dijo que las tenía su secretaria guardadas en un cajón", señaló.

Por último, bueno es saber que Enrique Sacco, última pareja de Débora, mantiene excelente relación con los hijos de la periodista cómo también con el ex marido de ella y en cuanto a las expectativas de la familia por el veredicto de la Justicia, Pirota fue claro: "Sabemos que lamentablemente, Martingano no va a ir preso porque la escala penal del delito tiene una pena máxima muy baja y él no tiene antecedentes.", confesó.