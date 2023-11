Viviana Canosa, en modo panqueque: le sacó su apoyo a Javier Milei y lo trató de "déspota"

Viviana Canosa se puso en modo panqueque. Es que luego de que se mostrara afín al candidato de La Libertad Avanza Javier Milei, ahora dijo que se siente decepcionada de cara al balotaje del próximo domingo 19 de noviembre, en el que peleará contra Sergio Massa, postulante de Unión por la Patria. La periodista se expresó en duros términos hacia el libertario, a quien trató de "déspota autoritario”.

En una entrevista con su colegia Luis Novaresio, Canosa calificó al diputado de “desleal" y "desagradecido”. “Javier Milei es un autoritario, es un déspota, es una persona poco leal, es una persona desagradecida. A mí las personas desleales y desagradecidas me parecen hasta peor que las mentirosas. Porque el mentiroso ya sé que es mentiroso, Milei es desleal”, indicó la periodista, aunque dijo que pese a sus duras críticas, no cree que sea “mala persona. No lo creo mal tipo, pero tranzó”.

Cabe destacar que Canosa está enfrentada públicamente al peronismo, por lo que también disparó contra Massa, de quien sostuvo que "me parece siniestro”. Agregó que al actual ministro de Economía lo vio “calculando cada palabra” en el debate, “sabiendo que mentía”. Y dio ejemplos: “Cuando habló de la universidad pública, ahí estuvo bien Milei cuando dijo que (Massa) fue a una universidad privada, y para recibirse de abogado tardó 23 años”.

También manifestó que “el debate me deprimió mucho, me dio mucha tristeza”, al tiempo que remarcó: “Cualquiera de los dos que gane me parece lamentable, es la primera vez que ninguno me seduce”.

Canosa: "Milei le entregó la presidencia a Massa"

Por otro lado, Canosa opinó que en el debate “Milei jugó el rol que quería jugar: estar sometido frente a su padre, su creador, que fue Sergio Massa”. Precisó que el libertario “le fue absolutamente útil” al ministro de Economía y destacó que “sentí que le entregó claramente la presidencia, Massa hizo lo que quiso con Milei”.

Al ser consultada sobre su distanciamiento con Milei contó que comenzó cuando se enteró que exintegrantes del Frente Renovador eran parte de las listas de La Libertad Avanza y que incluso se “vendían candidaturas”. “Todos sabemos que es un loco, pero expresaba el hartazgo de la sociedad que decía ‘basta de los privilegios de la casta´, y resulta que no”, criticó.

“El tipo que decía que venía a terminar con la casta, tranzó con todo eso. Vendieron las candidaturas, a 30, 50 mil dólares, hay gente que compró fueros, hay delincuentes, tipos que defienden a los iraníes. Esa gente es peor que la casta. Hay delincuentes en las listas de Milei”, agregó y además reveló que presentó un libro del economista que “era un plagio”. “Le pedí explicaciones, yo no cobro por presentar libros, voy de onda. Plagió hasta a la mina del Fondo Monetario Internacional, fui, usé mi tiempo y mi energía para que después sus seguidores digan de mí cosas muy feas”. Al respecto, señaló que en redes era atacada por seguidores de La Libertad Avanza que la acusaban de querer convertirse en “la primera dama” del libertario.

En tanto que reconoció que desde LLA le ofrecieron desde “ser intendenta de La Matanza, primera diputada, primera senadora, hasta jefa de Gobierno de la Ciudad”. Pero lo cierto es que, según confesó, “a todo le dije que no". Canosa cerró la nota sosteniendo que "me llegué a reunir por cortesía, pero dije que no tengo nada que hacer con esta gente porque son como extraterrestres para mí”.