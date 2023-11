Fede Bal aclaró que no es adicto al sexo: “Tengo necesidad de estímulos”

Fede Bal contó que trató su supuesta adicción al sexo y se encontró con que su diagnóstico es otro: “De mi psicólogo aprendí que tengo una necesidad de estímulos muy grandes, que muchas veces las parejas que tengo no la cumplen. No es la necesidad de hacer el amor todos los días, a toda hora. Hay una cosa también de estímulo, de necesito que me llegue una fotito, una cosita de mi novia... Yo necesito saber que te gustó. Soy muy hijo único”.