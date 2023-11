Un trapito golpeó a un hombre y destrozó un parabrisas de un auto en La Plata

En las últimas horas, una mujer denunció que un "trapito" en calle 50 esquina 12, le rompió el parabrisas y agredió físicamente a su marido con una trompada.

"Eran las 23:45 horas. Iba circulando por calle 50 y cuando llegué a la esquina de 12 y diagonal 74, se puso el semáforo en rojo. Ahí se me abalanzaron cuatro personas, tres masculinos y una femenina", comienza relatando el hecho a EL DIA.

En esta misma línea, resaltó: "Llenaron el parabrisa de espuma y yo les empecé a decir que no limpiaran. Prendí el limpiaparabrisas y a esta altura, sólo quedaba un hombre con la mujer, que aparentemente eran pareja. El hombre estaba de mi lado y comenzaron a golpear el parabrisas".

Con mucha impotencia, la mujer aseguró que tras ello, llamó al 911: "Pido por favor que me manden un móvil, que me estaban golpeando los vidrios, pero al primer llamado no fue. El flaco se me sienta arriba del capot y no me dejaba avanzar. Ahí llamo a mi marido y le cuento que me estaban golpeando los vidrios y que no llegaba a buscarlo".

"Viene mi marido y le dice `bajate de la camioneta, porque cuando esté el semáforo en verde, arranco´. Se sube a la camioneta, le da arranque y el tipo se asustó, se baja del capot, agarra el limpiaparabrisas y me lo retuerce todo. Y cuando se baja, le dio una piña, le tiró los anteojos y salió corriendo", sumó.

Por último, la denunciante aseguró que al otro día volvió a llamar al 911, donde quedó asentado el hecho: "Independientemente de la denuncia en comisaría, no se porqué no nos mandaron los móviles, porque llamé dos veces".