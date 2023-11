Piñas del ex juez en La Plata: pedirán quitarle la licencia de conducir

En la jornada de ayer, una discusión de tránsito terminó enfrentando a una pareja de adultos mayores contra un ex juez del Poder Judicial bonarense. Tras el episodio, que fue registrado por una cámara de seguridad, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano pidió la supensión de su licencia.

En las imágenes se refleja la violencia y la fuga del funcionario que se desempeñaba en el área de Ejecución Penal en la ciudad de Dolores. Tras ello, ambos realizaron descargos en la comisaría y también denuncias cruzadas.

El cruce se produjo ayer en la calle 57 entre 15 y 16. Si bien esas imágenes no permiten saber quién tenía la razón o quien, eventualmente, por un obrar imprudente, provocó el encono, sí dejó en claro lo virulento del episodio.

En ese sentido, Martinez Carignano expresó: "Un ex juez, a las trompadas tras un incidente vial. La violencia es inaceptable: gente así no merece la responsabilidad de conducir. Por eso vamos a pedir la suspensión de su licencia". A su vez, aseguró que no sería un caso aislado, sino que agregó: "En febrero de 2017, conducía alcoholizado y cruzó un semáforo en rojo. Fue detenido por dos policías, a quienes amenazó".

Las denuncias cruzadas

El hombre, que en un momento dado sacó a relucir una tonfa o cachiporra negra, declaró en la comisaría quinta que “mientras circulaba a bordo de su vehículo en compañía de su esposa, por una mala maniobra, tuvo un altercado con otro automovilista, el cual descendió de un coche marca Ford Focus de color gris, dominio NVH-915, y le propinó varios puntapiés”.

Seguidamente, en base al reporte oficial, expresó que luego de esa supuesta agresión “volvió a subir a su rodado, hizo marcha atrás y colisionó mi auto, ocasionando daños en su parte delantera y una lesión en el labio superior a su esposa. Después se dio a la fuga por 57 en sentido ascendente hasta perderse de vista”.

Por su parte, Nitti también realizó un descargo en la misma seccional. En ese sentido, el exjuez señaló que “en horas de la mañana, tras un incidente vehicular, en calles 57 y 16, tras una mala maniobra de otro automotor, color rojo, fui atacado con una cachiporra o machete (símil al utilizado por la Policía)”.

El exmagistrado mencionó que “me propinó varios golpes, los cuales logré esquivar, pero otros me alcanzaron en el brazo izquierdo y pierna derecha”. Además que se defendió mediante patadas, pero que ninguna alcanzó al otro sujeto, dado que “era un hombre de avanzada edad”, añadió.

Ante la situación, Nitti referenció que se subió a su vehículo, desconociendo que estaba en cambio (marcha atrás), por lo que, al encenderlo, por la inercia, su rodado impactó con el otro vehículo. Ahí fue cuando aceleró y se fue del lugar.

Ahora la causa se tramita en orden a los delitos de “daños y lesiones”, con conocimiento del fiscal en turno de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta.