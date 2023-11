La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este sábado tendrá la continuidad del Mundial FIFA Sub 17 y con un amistoso internacional que tendrá a Alemania como el equipo potencia. A continuación eventos, horarios y transmisión televisa.

AMISTOSO INTERNACIONAL

16:30 Alemania vs. Turquía STAR + / ESPN

NBA

22:00 San Antonio Spurs vs. Memphis Grizzlies ESPN 2/STAR +

MUNDIAL FIFA SUB 17

09:00 Estados Unidos vs. Francia DSPORTS / 1610

LIGA NACIONAL

12:00 Boca vs. Instituto BASQUET PASS TV/TYC SPORTS

UFC

16:00 Preliminares STAR +

ESPN KNOCKOUT

17:30 Denzel Bentley vs. Nathan Heaney DGO/ESPN 3

19:00 Brendan Allen vs. Paul Craig DGO/FOX SPORTS 2/STAR +

23:00 Jonathan Lopez vs. Jose Santos Gonzalez DGO/ESPN

BRASILEIRAO

17:30 Fortaleza vs. Cruzeiro STAR +

MOTO GP

09:35 GP Qatar - Clasificación DGO/ESPN 3/STAR +

ATP WORLD TOUR FINALS

10:30 Semifinal #1 ESPN 2/STAR +

17:00 Semifinal #2 ESPN 2/STAR +

ELIMINATORIAS EUROCOPA

10:50 Armenia vs. Gales ESPN 2/STAR +

13:00 Bielorrusia vs. Andorra STAR +

13:50 Letonia vs. Croacia STAR + / ESPN

15:45 Francia vs. Gibraltar STAR +

15:45 Israel vs. Rumania STAR +

15:45 Suiza vs. Kosovo STAR +

16:30 Holanda vs. Irlanda ESPN Extra/STAR +

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

11:15 Alcorcón vs. Sporting Gijón STAR +

13:30 Amorebieta vs. Tenerife STAR +

14:30 Real Zaragoza vs. Huesca DSports / DGO

17:00 Espanyol vs. Elche DSports / DGO

PREMIERSHIP RUGBY (INGLATERRA)

12:00 Leicester Tigers vs. Northampton Saints STAR +

14:20 Harlequins vs. Saracens STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

12:50 Clermont vs. Toulon STAR +

17:00 Castres vs. Clermont STAR +

ABIERTO ARGENTINO DE POLO

12:55 Grupo B Fecha #4 STAR +

15:25 Grupo B Fecha #4 STAR +

JUEGOS PARAPANAMERICANOS SANTIAGO 2023

13:00 Día 2 DSports / DGO

LIGA METROPOLITANA DE HOCKEY FEMENINO

13:30 Semifinal #1 STAR +

15:30 Semifinal #2 STAR +

MOTO GP QATAR

13:35 Sprint DGO/ESPN 2/STAR +

NACIONAL DE CLUBES

15:45 SIC vs. Universitario STAR +

BEISBOL LVBP

18:00 Leones vs. Cardenales DSports / DGO

WORLD RALLY CHAMPIONSHIP

19:00 Rally de Japón DGO/ DSPORTS MOTOR / 1614