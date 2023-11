La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este domingo tendrá mucha acción de Eliminatorias Europeas y a su vez, de varios encuentros en la Básquet, Béisbol y Rugby en todo el mundo. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

AMISTOSO INTERNACIONAL

12:00 Chipre vs. Lituania STAR +

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

15:00 Red Zone ESPN Extra/STAR +

15:00 Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns DGO/FOX SPORTS 3

15:00 Dallas Cowboys vs Carolina Panthers DGO/FOX SPORTS 2

18:25 Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams DGO/FOX SPORTS 2

18:25 New York Jets vs Buffalo Bils Apple TV/DGO

FOX SPORTS 3

22:00 Denver Broncos vs. Minnesota Vikings DGO/ESPN 2/STAR +

LIGA ACB

08:30 Real Madrid vs Unicaja DGO/FOX SPORTS 2

14:30 Murcia vs Barcelona DGO/FOX SPORTS

ELIMINATORIAS EUROPEAS

10:00 Hungría vs Montenegro STAR +

10:50 Serbia vs. Bulgaria DGO/STAR + / ESPN

13:00 Suecia vs. Estonia STAR +

13:50 Bélgica vs. Azerbaiyán DGO/STAR + / ESPN

15:45 Bosnia-Herzegovina vs. Eslovaquia STAR +

15:45 Liechtenstein vs. Luxemburgo STAR +

15:45 Portugal vs. Islandia STAR +

15:45 Escocia vs. Noruega STAR +

16:30 España vs. Georgia DGO/STAR + / ESPN

MOTO GP QATAR

10:45 GP Qatar – Moto3 / Moto2 / MotoGP DGO/ESPN 3/STAR +

SUPERLIGA INGLESA FEMENINA

10:50 Brighton vs. Arsenal DGO/ESPN 2/STAR +

12:30 Manchester United vs. Manchester City STAR +

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

10:00 Racing de Ferrol vs Burgos DSports / DGO

11:15 Eldense vs. Mirandés STAR +

12:15 Oviedo vs Eibar DSports / DGO

13:30 Villarreal B vs. Andorra STAR +

14:30 Cartagena vs Albacete DSports / DGO

PREMIERSHIP INGLESA

11:50 Exeter Chiefs vs. Gloucester Rugby ESPN Extra/STAR +

JUEGOS PARAPANAMERICANOS SANTIAGO 2023

13:00 Día 3 DSports / DGO

BEISBOL LVBP

13:30 Caribes vs Leones DSports / DGO

ATP WORLD TOUR FINALS

14:00 Final DGO ESPN 2/STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

17:00 La Rochele vs. Bordeaux DGO/ESPN 3/STAR +

LIGA BOLIVIANA

18:30 Jorge Wilstermann vs Guabirá DSports / DGO

ABIERTO DE URUGUAY

19:00 Final DGO/ESPN 2/STAR +