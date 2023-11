Karina Jelinek y Flor Parise hablaron de su relación por primera vez: “No hablo de ella”

El Bailando 2023 avanza en la etapa de “Salsa de a tres” para todos los participantes. En la última gala fue el turno de Kennys Palacios y Morena Sánchez, quienes invitaron a Karina Jelinek, que volvió al ojo público luego de varios meses en silencio.

La modelo estuvo acompañada por su pareja, Flor Parise, quien decidió dejar el protagonismo a la estrella y argumentó ser “muy tímida” para hablar con los periodistas presentes. Sin embargo, no pudieron evitar ser abordadas con preguntas.

Mientras Marcelo Tinelli hacía “la previa” del baile con el peluquero de Wanda Nara, su bailarina y la modelo invitada, Parise estaba al costado del escenario, mirando todo por la pantalla allí ubicada. El cronista de Intrusos tuvo la exclusiva en ese momento.

Gonzalo Vázquez encaró a Flor Parise, quien intentó ocultarse de la cámara sin resultado, y terminó diciendo “perdón, me da mucha vergüenza de verdad, no quiero, gracias”. Ante la repregunta, remarcó: “Sí, está todo super bien con Kari pero soy muy tímida, no me gusta la exposición, la voy a ver desde acá que se ve mejor”.

La propia Jelinek confirmó esto a Vázquez: “Si, es lo peor que le podrías haber hecho”. Y añadió: “Estamos super bien, muy contentas”. Luego, con Marcelo Tinelli y el jurado aseguró que se puede llevar una vida fuera del foco de los escándalos y con bajo perfil, como lo viene haciendo.

“Para mí, es un placer estar con ella, es muy buena persona y nos divertimos. Hace mucho estamos juntas”, concluyó Karina Olga.