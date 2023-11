Habló Fabián Cubero luego de que Mica Viciconte negara crisis económica

En los últimos días, Mica Viciconte se mostró muy enojada en sus redes sociales ante los rumores que indican que se encuentra atravesando por una crisis económica: “Quiero hacer esta aclaración chiquitita. Vi una nota que me parece un papelón, es poco serio decir que estoy pasando por una crisis económica. Es una falta de respeto para los que no llegan a fin de mes”, expresó muy enojada en sus redes sociales, al tiempo que agregó: “No tengo crisis económica. Dijeron que estoy vendiendo los premios de Masterchef. Tengo un solo trofeo que, por supuesto, no lo puedo vender, y no lo vendería. Y, aparte, ¿cuánto me pueden dar por un trofeo?”, aclaró Mica Viciconte por los rumores desagradables que se desataron.

Pasado un poco el malestar de su pareja, Fabián Cubero mostró otro perfil. Publicó un video vaticinando lo que serán los pedidos de sus hijas para Navidad. A casi un mes de lo que serán las fiestas, Sienna, Allegra e Indiana se preparan para pedirle a Papá Noel los regalos de cada año.

En este sentido, el ex futbolista publicó un video en sus redes sociales en el cual se burla de lo que serán los costosos pedidos que seguramente sus hijas hagan para el 25 de diciembre: “Yo leyendo la carta de mis hijos a Santa. De Play 5 a Iphones, mientras le echo agua al shampoo”.

Para finalizar, y en este contexto, Fabián Cubero aprovechó para reírse de los pedidos de alto costo que harán sus hijas y también para jugar un poco y tomarse de forma distendida lo que fue la polémica de Mica Viciconte por los rumores de problemas económicos.