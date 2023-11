La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

Eventos, horarios y transmisión televisiva

COPA DE LA LIGA

18:00 River vs. Instituto TNT SPORTS

18:00 Atl Tucumán vs Huracán TNT SPORTS

18:00 Talleres (C) vs Independiente ESPN Premium

18:00 Arsenal vs Rosario Central TV PUBLICA

21:30 Godoy Cruz vs Boca Juniors ESPN Premium

SERIE A

08:20 Cagliari vs. Monza STAR +

10:50 Empoli vs. Sassuolo STAR +

10:50 Frosinone vs. Genoa STAR +

13:50 Roma vs. Udinese ESPN 3/STAR +

16:30 Juventus vs. Inter ESPN 2/STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

08:50 Niza vs Toulouse ESPN 3/STAR +

12:55 Rennais vs. Reims STAR +

16:30 Lyon vs. Lille STAR +

PREMIER LEAGUE

10:55 Tottenham vs. Aston Villa STAR + / ESPN

13:20 Everton vs. Manchester United ESPN/STAR +

BUNDESLIGA

11:20 Heidenheim 1846 vs. Bochum ESPN 3/STAR +

13:20 Hoffenheim vs. Mainz 05 STAR +

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Villareal vs Osasuna DSPORTS / 1610

12:15 Real Sociedad vs Sevilla DSPORTS / 1610

14:20 Cádiz vs. Real Madrid ESPN 2/STAR +

17:00 Betis vs Las Palmas DSPORTS /1611

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

21:00 Houston Dynamo vs Kansas City Apple TV

23:30 Seattle Sounders vs Los Angeles FC Apple TV

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

15:00 NFL Red Zone ESPN Extra/STAR +

15:00 Indianapolis Colts vs Tampa Bay Buccaneers FOX SPORTS 2

15:00 Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals FOX SPORTS 3

18:00 Cleveland Browns vs Denver Broncos FOX SPORTS 2

18:00 Buffalo Bills vs Philadelphia Eagles FOX SPORTS 3

22:00 Los Angeles Chargers vs. Baltimore Ravens ESPN 2/STAR +

TC 2000

09:30 Carrera - Alta Gracia TYC SPORTS

FÓRMULA 1

09:55 GP Abu Dhabi FOX SPORTS/STAR +

BRASILEIRAO

16:00 Atl. Mineiro vs Gremio STAR +

16:00 Botafogo vs Santos STAR +

18:30 America MG vs Flamengo STAR +

18:30 Fortaleza vs Palmeiras STAR +

18:30 Internacional vs Bragantino FOX SPORTS/STAR +

18:30 Sao Paulo vs Cuiabá STAR +

LIGA NACIONAL

20:00 Regatas (C) vs Boca BASQUET PASS TV

21:00 Obera vs Platense BASQUET PASS TV

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

09:00 Leganés vs. Racing Ferrol STAR +

12:15 Mirandés vs. Oviedo STAR +

12:15 Elche vs Amorebieta DSports / DGO

14:30 Tenerife vs Cartagena DSports / DGO

16:00 Espanyol vs. Alcorcón STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

09:00 Samsunspor vs. Besiktas STAR +

13:00 Fenerbahce vs Karagumruk FOX SPORTS/STAR +

SCOTTISH PREMIERSHIP (LIGA DE ESCOCIA)

09:00 Aberdeen vs Rangers FOX SPORTS 3

PREMIERSHIP INGLESA

11:50 Newcastle Falcons vs. Exeter Chiefs STAR +

COPA DAVIS

12:00 FINAL DSPORTS 2 / 1612

SERIE B

12:00 Ternana vs Palermo DSPORTS+ / 1613

LIGA ACB

08:30 Real Madrid vs Andorra FOX SPORTS 2

13:00 Barcelona vs Girona FOX SPORTS 2

BEISBOL LVBP

13:30 Águilas vs Tigres DSPORTS / 1618

VOLEY: COPA ARGENTINA

13:30 Boca vs Policial TYC SPORTS

ABIERTO ARGENTINO DE POLO

13:55 Grupo B Fecha #5 STAR +

16:25 Grupo B – Fecha #5 STAR +

TORNEO FEDERAL A

17:00 Olimpo vs Gimnasia y Tiro DSPORTS+ / 1613

TOP 14 DE FRANCIA

17:00 Racing 92 vs. La Rochelle STAR +

PRIMERA "B" NACIONAL - REDUCIDO

17:00 Alte Brown vs Riestra TYC SPORTS/TYC SPORTS PLAY

17:00 Dep. Maipu vs Estudiantes (RC) DSPORTS / 1610

WORLD PADEL TOUR

18:00 Final Femenina - México Open 1000 DSPORTS /1615

20:00 Final Masculina - México Open 1000 DSPORTS /1615