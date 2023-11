Coco Sily está feliz: tras separarse de Caramelito, confesó que está otra vez en pareja

El tiempo ayuda. Meses después de haber terminado su corta relación con Caramelito Carrizo, Coco Sily está nuevamente en pareja: "Estamos muy contentos porque lo vimos devastado después del asunto Caramelito. Dos meses con él y vuelve después con su exmarido", aseguraron desde los medios del ambiente.

"La verdad es que es un regalito del universo esto que me está pasando. Estoy súper feliz, es una oportunidad en este momento de mi vida, en la que tenía medio planeado estar solo o bien tener algunas relación esporádica", confesó Coco Sily que además agregó: "Sentir lo que estoy sintiendo en este momento es realmente lindo. Lo que tengo es una relación: estoy de novio", concluyó el humorista, confirmando su noviazgo tras su triste separación de Caramelito.

Para finalizar, todavía no trasciende data sobre ella, por lo que en los diferentes programas televisivos señalaron: "De ella no sabemos nada y ojalá no expongan toda la relación como hizo con Caramelito porque después tenés que explicar cuando cortás, qué pasó, todo", dijeron.