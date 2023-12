Duras confesiones de Jey Mammón a pocos días de estrenar su unipersonal en Carlos Paz

Luego de un comienzo de año muy difícil, Jey Mammón anunció que vuelve a trabajar. El conductor se va a ir a Villa Carlos Paz a hacer un unipersonal, Enseguida Vuelvo, en el que cuenta lo que vivió todos estos meses.

"Estoy de pie que es mucho decir, y estoy muy ansioso, esa es la palabra, muy expectante y muy contento de poder reencontrarme con la gente", confesó Mammón.

Asimismo agregó: "Tanto lo de Polémica con Gustavo Sofovich, como cualquier otra cosa que haya sucedido... Porque escucho que dicen que yo me ofrecí, yo no me ofrecí en ningún lado. Sí es cierto que me han llamado, que me han dicho 'tenes las puertas abiertas acá'. Pero la realidad es que veremos el año que viene", compartió la figura.

Y posteriormente, Jey Mammón habló de su vuelta a los escenarios: "Estrenamos el 26 en Carlos Paz, con un unipersonal que se llama Enseguida Vuelvo, que representa mi vuelta. Estoy muy contento, muy feliz. No solo la vuelta a actuar y hacer algo después de casi 9 meses, pero es mi vuelta a Carlos Paz, hace mucho que no hago nada allá... Tengo mis mejores recuerdos porque arranqué allá y literalmente me cambió la vida Carlos Paz, así que me pone muy feliz", señaló.

Por último, Jey aclaró: "Hay cosas que me pasaron que las siento interesantes y que las cuento arriba del escenario. El otro día le leí el show completo a una amiga actriz, y cuando terminé, me dijo 'la gente no se imagina lo que tenés entre las manos', me pareció la mejor venta, porque ella me dijo 'está buenísimo lo que tenés entre tus manos'", reveló Jey Mammón.