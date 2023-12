Cecilia Milone contó detalles de su separación de Nito Artazar: "Atravieso un proceso personal y hay que respetarlo"

Después de muchas especulaciones sobre la separación de Nito Artaza, ahora Cecilia Milone habló por primera vez al respecto. Así, en un principio la reconocida actriz se mostró negada a contar detalles sobre la ruptura por el bien suyo y de su ex pareja. "No voy a hablar. Te juro que no. Decidí que en este momento de mi vida, no voy hablar de mi vida por un rato. Quizá algún día me da por hablar, por escribir un libro, yo que sé... pero en este momento no", expresó.

Asimismo, al ser consultada sobre la sorpresa que tomó a muchas personas de su entorno y aquellas que la conocían en los medios, por la increíble relación que tenía con su esposo que llegó a su fin, explicó: "Estoy en un proceso en el que por ahora no voy a exponer mi alma. Esa es la verdad. Así que no voy a decir ni que sí ni que no, yo soy muy introspectiva, muchas veces soy de las que hacen los procesos y los comunica. Incluso me pasa con mis amigos. Muchas veces hay cosas que primero las proceso y después las comunico. Vas a ver que me voy a repetir con todos los periodistas que me hagan estas preguntas", continuó aclarando que su silencio sobre el tema, no se debía a un acuerdo con Nito sino una decisión personal.

A su vez, Cecilia Milone dio a conocer que se encuentra refugiada en su trabajo para sanar en este duro momento. "Sí puedo confesarles que estoy atravesando un proceso personal y ese proceso hay que respetarlo. Tiene que ver conmigo y por eso creo que estoy rescatando, no el trabajo sino la vocación que es lo que sostiene este trabajo interno. Mi vocación profunda siempre me va a llevar a la verdad de mi alma. Entonces es ahí donde estoy yendo", dijo Milone.

Finalmente, descartó que se encontrara con una pareja nueva. "Ahora estoy en este proceso sola. Insisto ni siquiera con amigos, porque me parece que tiene que ser así. Es mucho más profundo lo que estoy atravesando que todo lo que se habla. Lo que se habla son superficialidades, realmente", confesó Cecilia.