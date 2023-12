La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

Este sábado, la Copa de La Liga tendrá el comienzo de los cuartos de final, con dos partidos interesantes. Luego, el Newcastle se enfrentará al Manchester United en uno de los partidos mas destacados de la Premier League. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

COPA DE LA LIGA

18:30 Huracán vs. Platense ESPN Premium

21:30 Godoy Cruz vs. Banfield ESPN Premium

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Girona vs Valencia

12:15 Athletic Bilbao vs Rayo Vallecano

17:00 Osasuna vs. Real Sociedad

SERIE A

11:00 Genoa vs. Empoli

14:00 Lazio vs. Cagliari

16:45 Milan vs. Frosinone

BUNDESLIGA

11:30 Monchengladbach vs. Hoffenheim

11:30 Bayern Munich vs. Union Berlin

11:30 RB Leipzig vs. Heidenheim

11:30 Bochum vs. Wolfsburgo

14:30 Stuttgart vs. Werder Bremen

PREMIER LEAGUE

12:00 Arsenal FC vs Wolverhampton

12:00 Brentford vs Luton Town

12:00 Burnley vs Sheffield United

14:30 Nottingham Forest vs. Everton

17:00 Newcastle vs. Manchester United

LIGUE 1 DE FRANCIA

13:00 Lens vs Lyon

17:00 Nantes vs. Niza

BRASILEIRAO

18:00 Corinthians vs. Internacional STAR +

21:00 Atl. Mineiro vs. Sao Paulo STAR +

LIGA NACIONAL

20:00 Platense vs. San Lorenzo BASQUET PASS TV

21:00 Zárate Basket vs. Regatas BASQUET PASS TV

PRIMERA "B" NACIONAL - REDUCIDO

17:00 Dep. Maipu vs Riestra DGO/TYC SPORTS

MLS CUP PLAYOFFS

20:00 Cincinnati vs. Columbus Crew Apple TV

23:30 Los Angeles FC vs. Houston Dynamo Apple TV