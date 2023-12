Milei encendió la motosierra, hubo reacciones en la calle y la oposición se reorganiza

El presidente Javier Milei activó esta semana el conteo de regreso a la década de 1990, que tanto dice admirar, con un recargado paquete de medidas liberales incluidas en su DNU 70/2023 y la confirmación de que enviará al Congreso otra batería de iniciativas reformistas para dar continuidad a su vendaval de políticas de “shock”.

Después de aquellos anuncios iniciales del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, horas después de la asunción de Milei, el jefe de Estado encendió definitivamente la “motosierra” y se lanzó a la carga con sus planes para desregular la economía doméstica y aplicar cirugía mayor en el funcionamiento del Estado.

Con su mega DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) de 83 páginas presentado el 20 de diciembre pasado, el mandatario sentó las bases para intentar recrear aquellos años noventa en la Argentina, cuando Carlos Menem encabezaba el Poder Ejecutivo nacional. Pero además dejó en claro que su cruzada persigue objetivos más profundos en busca de torcer el rumbo del país y terminar con un siglo de “fracasos y decadencia”, como subrayó en su discurso pronunciado en las escalinatas del Congreso hace ya dos semanas.

A propósito del Parlamento, Milei acaba de convocar a sesiones extraordinarias a partir del próximo martes, después del festejo de Navidad y enviará un proyecto de ley en formato “ómnibus” para seguir adelante con las reformas que tiene en mente y que, en mayor o menor medida, fue anticipando durante la campaña electoral. Es decir, quienes lo votaron no solo para expulsar del Gobierno al peronismo kirchnerista lo dotaron en las urnas del capital político suficiente y necesario para que el líder libertario avance con sus propuestas.

En este contexto, primero fueron agrupaciones de izquierda las que salieron a protestar a las calles el miércoles pasado y trastabillaron con el flamante “protocolo anti-piquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ocasionó una merma considerable en el poder de convocatoria de Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, y compañía. Sabiendo de antemano que “el que corta no cobra” más su plan social, muchos de los habituales concurrentes a ese tipo de manifestaciones -por iniciativa propia o bien movilizados por punteros, como solía suceder hasta ahora- decidieron no participar, al menos, en esta ocasión.

Axel Kicillof sumó al ex candidato presidencial Sergio Massa a una reunión y posterior fotografía con la que el PJ procuró demostrar su musculatura política en el área de Buenos Aires. Ambos estuvieron acompañados por intendentes y por los camporistas Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” de Pedro, entre otros tantos dirigentes y funcionarios del distrito.

Cacerolazos

A su vez, unos pocos días después de su estreno como jefe de Estado, Milei fue blanco de los primeros cacerolazos de rechazo, con el peronismo -que en su mayoría era menemista hace 30 años, en la década de 1990- arengando en contra de los planes del Presidente y esgrimiendo ahora una supuesta “defensa de la Patria” para repeler las políticas que intenta llevar a la práctica. Así las cosas, está claro que se avecina un verano movido en el mundillo político doméstico, sobre todo en el ámbito parlamentario, donde aún se espera la conformación de la comisión bicameral que debe analizar el mega DNU 70/2023.

En este sentido, parece claro que los legisladores de Unión por la Patria le bajarán el pulgar en masa al decreto de Milei, mientras que en Juntos por el Cambio las posturas están divididas.

Si bien el presidente del bloque de diputados radicales, Rodrigo De Loredo, le sugirió al jefe de Estado que envíe al Congreso DNUs por separado para poder analizar, y eventualmente aprobar, tema por tema, en el PRO existen quienes creen que las actuales “urgencias” de la Argentina avalan la decisión del primer mandatario.

“Nosotros, salvo por algunas diferencias con respecto a las medidas anunciadas en el DNU, estamos de acuerdo. En el bloque estamos todos estudiando y evaluando el proyecto (el decreto) con nuestros asesores, con una postura muy colaborativa”, dijo una diputada del PRO.

Si bien Horacio Rodríguez Larreta salió a cuestionar la iniciativa de Milei, al considerar que no es “la forma” de impulsar medidas reformistas, “los diputados más cercanos” al ex alcalde porteño “no fueron para ese lado”, sostuvo la legisladora consultada. “Nuestra posición va a ser de apoyo”.

“Además, el nivel de aprobación que tiene -el jefe de Estado- en la ciudadanía es muy alto, por lo que oponerse también puede traer aparejado un costo político”, estimó. Por otra parte, indicó que “puede pasar que no se trate el DNU. No descartemos que no se trate finalmente, porque viene pasando que los decretos no están siendo tratados”, dijo, a diferencia de las docenas de DNU dictados por Néstor y Cristina. En ese caso, las determinaciones del Presidente quedarían firmes, al menos, desde el punto de vista formal.

Durante los primeros días de enero, se espera que el Congreso comience a sesionar. En este contexto, diputados del recién creado bloque Cambio Federal, con Emilio Monzó y Miguel Pichetto a la cabeza, se reunieron días atrás con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y con el titular de la Cámara baja, Martín Menem, para sugerirles que Milei dé marcha atrás con el mega decreto y opte por avanzar con sus iniciativas por la vía parlamentaria: con una tan mentada “ley espejo”.

Los legisladores, que forman parte de Juntos por el Cambio, aunque se agruparon ligeramente aparte junto con Ricardo López Murphy, Nicolás Massot y Margarita Stolbizer, entre otros, les recordaron a Francos y a Menem lo ocurrido en 2018 con otro mega DNU motorizado en aquella ocasión por el ex presidente Mauricio Macri, que fue “bochado” en el Congreso y debió ser desmembrado antes de una posterior aprobación de tres leyes por separado. Se trataba del decreto 27/2018 de Desburocratización y Simplificación del funcionamiento del Estado que causó un amplio rechazo en el arco opositor en ese momento.

Reparos

Monzó, Pichetto y sus colegas plantearon en la reunión que el DNU de Milei “abre la puerta para que dentro de cuatro años asuma cualquier otro Presidente y quiera cambiar todo de vuelta por decreto”. “La Argentina necesita demostrar incluso hacia afuera, para que lleguen las inversiones, que no solamente una persona está queriendo hacer las transformaciones, sino que la mayoría de la dirigencia política está dispuesta a acompañarlas”, agregó.

De momento, tras haber mordido fuerte el polvo en el balotaje presidencial del pasado 19 de noviembre, el peronismo luce dispuesto a reagruparse y resistir desde su refugio bonaerense especialmente el espasmo inicial de cambio “a todo o nada” que propone Milei, mientras gobernadores e intendentes del justicialismo, y de otros partidos también, se preparan para ajustarse el cinturón sabiendo que en cualquier momento el jefe de Estado les cierra el grifo de partidas oficiales.

Milei ya no necesita decir que “no hay plata” para que se comprenda la situación.