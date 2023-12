La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

PREMIER LEAGUE

10:00 Wolverhampton vs Chelsea ESPN/STAR +

NFL: PRO BOWL

15:00 Detroit Lions vs. Minnesota Vikings FOX SPORTS 3

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

15:00 Cleveland Browns vs. Houston Texans FOX SPORTS 2

18:00 Arizona Cardinals vs. Chicago Bears FOX SPORTS 2

18:00 Dallas Cowboys vs. Miami Dolphins FOX SPORTS 3

22:00 New England Patriots vs. Denver Broncos FOX SPORTS 3

SCOTTISH PREMIERSHIP (LIGA DE ESCOCIA)

09:00 Motherwell vs. Rangers FOX SPORTS

SUPERLIGA DE TURQUÍA

10:00 Adana Demirspor vs. Antalyaspor STAR +

13:00 Fenerbahce vs. Galatasaray STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

17:00 Toulouse vs. Toulon STAR +