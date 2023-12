Desagradable sorpresa: Milett Figueroa se descompensó en las grabaciones del Bailando 2023

Sabido es que, Milett Figueroa se tomó unos días para pasar las celebraciones navideñas en Perú, y reencontrarse con su familia. Así, decidió volver a su ciudad natal para pasar las fiestas junto a sus seres queridos, teniendo en cuenta que un familiar se encuentra atravesando un complicado momento de salud.

“La verdad es que a mí me encanta Argentina. No me quiero ir y me ha costado el hecho de vivir sola estos meses, la distancia. Ahora tengo un tema familiar muy delicado, que es el hermano de mi mamá que está bastante mal y es por eso que estoy regresando a Perú”, explicó Milett. Entonces, la participante del Bailando 2023 no pasó la Nochebuena junto a Marcelo Tinelli, con quien está comenzando una relación afectiva. Aunque ella regresó a los pocos días y tienen proyectado pasar Año Nuevo en Punta del Este, en la casa que el conductor tiene al lado del mar.

Pero en este contexto, sorprendió que en las redes, los comunicadores especializados publicaran: “Se descompuso Milett en las grabaciones. Tuvo que abandonar la pista”, se pudo leer.

Tras conocer este episodio, el representante de Milett, Luis Papelito Cáceres confirmó la descompensación de la bailarina: “Mucho trajín para ella, que llegó de madrugada de Perú y ensayó durante muchas horas”, comenzó diciendo el periodista. Luego, agregó: “Por suerte ya está bien. Lo importante es que ella esté bien y que se alimente mejor”, señaló Cáceres.

Por último, cabe recordar que durante estos días en los que la pareja estuvo separada, ambos expresaron públicamente que se habían extrañado mucho. Tanto fue así que Tinelli la recibió a su llegada con un enorme ramo de jazmines, las flores preferidas de Milett, que la novia de Marcelo agradeció con una publicación en su cuenta de Instagram.