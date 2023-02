La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

Este sábado continúa la tercera fecha del torneo de Primera División del fútbol argentino, que tendrá en acción a Boca jugando en Córdoba ante Talleres, a San Lorenzo recibiendo a Godoy Cruz y además, el partidazo que protagonizarán Vélez e Independiente en el José Amalfitani. A su vez, se define quien será el campeón del mundo, en una final entre el Real Madrid y el Al Hilal. A continuación, eventos, horarios y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

17:00 San Lorenzo vs Godoy Cruz ESPN Premium

17:00 Defensa y Justicia vs Newell's TNT SPORTS

19:15 Platense vs Atlético Tucumán TNT SPORTS

21:30 Vélez vs Independiente ESPN Premium

21:30 Talleres vs Boca TNT SPORTS

MUNDIAL DE CLUBES

12:30 Al-Ahly vs Flamengo DIRECTV

16:00 Final - Real Madrid vs Al Hilal DIRECTV

PREMIER LEAGUE

09:30 West Ham vs Chelsea STAR +

12:00 Arsenal vs Brentford STAR + / ESPN

12:00 Crystal Palace vs Brighton STAR +

12:00 Fulham vs Nottingham Forest STAR +

12:00 Leicester City vs Tottenham STAR +

12:00 Southampton vs Wolverhampton STAR +

14:30 Bournemouth vs Newcastle ESPN 2/ STAR +

SERIE A

11:00 Empoli vs Spezia STAR +

14:00 Lecce vs Roma STAR +

16:30 Lazio vs Atalanta ESPN Extra/ STAR +

BUNDESLIGA

11:20 Bayern Munich vs Bochum STAR +

11:20 Friburgo vs Sttugart STAR +

11:20 Hoffenheim vs Bayern Leverkusen STAR +

11:20 Mainz 05 vs Augsburg STAR +

11:20 Werder Bremen vs Borussia Dortmund ESPN 3/ STAR +

14:20 RB Leipzig vs Union Berlin STAR +

LIGA DE ESPAÑA

12:15 Almería vs Betis DIRECTV

14:30 Sevilla vs Real Mallorca DIRECTV

17:00 Valencia vs Athletic Bilbao DIRECTV

LIGUE 1 DE FRANCIA

13:00 Mónaco vs PSG STAR +

17:00 Clermont vs Olympique de Marsella STAR + / ESPN

PRIMERA NACIONAL

17:00 Villa Dálmine vs CA Mitre

17:00 Deportivo Madryn vs Chacarita

17:00 Brown de Adrogué vs Racing de Córdoba

17:00 Temperley vs Estudiantes de Río Cuarto

17:00 San Telmo vs Defensores de Belgrano

17:00 Almagro vs Almirante Brown

17:00 Flandria vs Alvarado

19:15 San Martín de Tucumán vs All Boys TYC SPORTS

20:00 San Martín (SJ) vs Gimnasia de Mendoza

NBA

22:30 Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers ESPN 3/ STAR +

PRIMERA "B"

17:00 Cañuelas vs Ituzaingó

17:00 UAI Urquiza vs Deportivo Merlo

17:00 Acassuso vs Argentino de Quilmes

17:00 Argentino de Mendoza vs Colegiales TYC SPORTS

17:00 Sacachispas vs San Miguel

BOXEO DE PRIMERA

23:40 Matías Leiva vs Matías Montesino TYC SPORTS

LIGA NACIONAL

11:00 Quimsa vs Ciclista Olímpico

11:00 Riachuelo vs Regatas

ESPN KNOCKOUT

17:00 Adam Azim vs Santos Reyes ESPN 2/ STAR +

VOLEY: LIGA ARGENTINA

12:00 Obras (SJ) vs Once Unidos TYC SPORTS

SEIS NACIONES

11:00 Francia vs Irlanda ESPN Extra/ STAR +

13:15 Escocia vs Gales ESPN Extra/ STAR +

ATP 250 - CÓRDOBA OPEN

12:30 Federico Coria vs Albert Ramos FOX SPORTS 2/ STAR +

SUPERCOPA DE ECUADOR

17:00 Independiente del Valle vs Aucas DIRECTV

PRIMERA C

17:00 Sportivo Italiano vs Victoriano Arenas

17:00 Central Córdoba de Rosario vs J.J Urquiza

19:30 Real Pilar vs San Martín Burzaco