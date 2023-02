Europa League: Barcelona, Leverkusen, Sevilla, Juventus y Roma disputaron los 16vos de final

Esta tarde se disputaron múltiples partidos de los 16vos de la Europa League, entre los que fueron protagonistas el Sevilla, Mónaco, Barcelona, Manchester United y Roma.

A partir de las 14.45hs, se enfrentaron Barcelona vs. Manchester United, encuentro que fue escenario del empate por 2-2 entre el conjunto inglés y el azulgrana. Los goles los convirtieron Alonso a los 51' (FCB), Rashford a los 52' (M.U), Kounde (e.c) a los 59' (M.U), y Raphina a los 76' (FCB).

Además, el equipo culé sufrió la baja de Pedri, siendo que a los 41' se retiró lesionado del campo de juego.

El jugador del primer equipo Pedri sufre una lesión en el recto anterior del muslo derecho. Pendiente de pruebas para saber el alcance exacto de la lesión

Por su parte, la Roma cayó por 1-0 ante el equipo austríaco Salzburgo, con un gol sobre el final del encuentro del ex jugador xeneize, Nicolás Capaldo (88').

A las 17hs (hora argentina), comenzaron los partidos Juventus vs. Nantes, Leverkusen vs Mónaco y Sevilla vs. PSV

La Juve no pudo con el equipo francés y empató por 1-1: para los juventinos convirtió Vlahovic a los 13', mientras que a los 60' lo hizo Blas para el Nantes.

Mientras tanto, el Leverkusen intentó contener al Mónaco, y terminó cayendo por 2-3 en Alemania. Los goles del equipo dirigido por Xavi Alonso los convirtieron Diaby a los 48' y Wirtz a los 59'. Mientras que los tantos anotados para el equipo francés fueron de Hradecky (e.c) a los 9', Diatta a los 74' y Disasi a los 92'.

Por último, el Sevilla goleó a su rival holandés por 3-0, siendo el primer gol en los minutos complementarios del primer tiempo (45+2') por parte de En-Nesyri. Continuó en la goleada el argentino Lucas Ocampos, convirtiendo a los 50' del encuentro, y cerró el serbio Gudelj a los 55'.