El dólar “turista” superó los $400 y el blue cerró la semana a $377

El "dólar turista", también conocido como "dólar Qatar", llegó este viernes a un nuevo nivel. Este tipo de cambio que impuso el Gobierno en octubre del año pasado, previo a la realización del Mundial de Fútbol, ascendió a $ 400 en promedio, consolidándose como el más alto de todos los que existen en el país.

Esta cotización aplica para los residentes argentinos que realicen gastos en el exterior con tarjetas y superen los u$s 300 por mes. En este caso, a partir del dólar oficial minorista (el que figura en los bancos), se aplica un recargo total del 100% en concepto de impuestos y anticipo de Ganancias o Bienes Personales.

En tanto, El dólar minorista cerró hoy a $200,55 promedio, con un incremento de 85 centavos respecto al último registro, y de esta forma, marcó un avance semanal de $2,95, equivalente a una suba de 1,49%.



Como dato relevante de la rueda, el Banco Central finalizó la jornada de hoy con ventas por US$ 49 millones, con lo que a lo largo de la semana cerró con un saldo negativo de US$470 millones y de 903 millones de dólares desde el inicio de febrero.



En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocede 0,2% hasta $369,44 y el MEP cae 0,6% hasta los $355,50, en el tramo final de la jornada.



En tanto, en el mercado informal, el denominado dólar "blue" operó estable en $377 por unidad, con lo que en la semana quedó sin cambios.



En el mercado mayorista, la divisa estadounidense subió 36 centavos respecto a su último cierre, y finalizó en $193,19. En la semana, mostró un incremento acumulado de $2,68 (+1,40%).



Asimismo, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- promedió $260,71 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $330,91.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 276 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$9 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 884 millones.