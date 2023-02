Levantaron el acampe piquetero y Tolosa Paz denunció “extorsión”

Integrantes de Unidad Piquetera (UP) levantaron ayer el acampe que mantenían desde el miércoles a la tarde sobre la avenida 9 de Julio, en el centro porteño, frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, en reclamo por bajas derivadas del proceso de regularización del programa Potenciar Trabajo.

“Levantamos el acampe dándole continuidad al plan de lucha, aunque no obtuvimos respuesta. Nos vamos a reunir mañana para definir qué nueva medida vamos a tomar la semana que viene”, dijo el dirigente de la UP y referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

La decisión fue adoptada en una asamblea que tuvo lugar en la zona de acampe a las 11, durante la cual se resolvió desconcentrar la movilización.

A raíz de la protesta, el tránsito se mantuvo interrumpido en la avenida 9 de Julio en el tramo que va desde la avenida Corrientes hasta San Juan, situación que se fue normalizando en horas de la tarde.

La decisión de acampar sobre la principal avenida de la ciudad fue tomada el miércoles a las 19 en una asamblea, luego de una jornada de protesta que comenzó a las 15 y que se mantuvo toda la tarde frente al edificio de la cartera de Desarrollo Social, ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano.

Por su parte, la cartera encabezada por Victoria Tolosa Paz calificó la protesta como una nueva “extorsión” y ratificó el proceso de validación del programa.

UTILIZACION

“El piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. Llevar a pibes y pibas, nenes de cuatro años y bebés con su mamá al acampe en la 9 de Julio tampoco lo es. Me da mucha tristeza ver esta Argentina donde un sector de UP, para hacer política y posicionarse en año electoral, utiliza a la gente más pobre”, afirmó la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

“El ministerio no es el ministerio de los piqueteros, es el de Desarrollo Social que tiene como objetivo políticas públicas que garanticen que los sectores más vulnerables de la Argentina puedan encontrar la transferencia de ingresos para subsistir y tener un plato de comida en sus hogares”, remarcó Tolosa Paz.

Belliboni aseguró que si bien levantan el acampe, “retomarán las asambleas” para decidir cómo continuar.

“El 3 de marzo vamos a un plenario para elaborar un plan de lucha para los próximos meses que no acepta el ajuste que se da sobre los trabajadores”, indicó.

La Unidad Piquetera está integrada por militantes del MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, el Polo Obrero, Libres del Sur, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, facciones del FOL y del Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde).

También forman parte la Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Barrial de los Trabajadores (MBT), entre otros.

RESPALDO

En tanto, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, respaldó ayer a Tolosa Paz, en el marco del acampe que mantiene la Unidad Piquetera (UP) sobre la avenida 9 de Julio, y aseguró que la funcionaria “está haciendo un muy buen trabajo”.

Además, dijo que el objetivo es garantizar que “no haya ningún abuso” entre los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

“La ministra está haciendo un muy buen trabajo. Lo único que intenta es que no haya abusos respecto a una decisión que toma el gobierno nacional que está comprometido a llegar a los sectores más vulnerables”, afirmó Rossi.

Rossi sostuvo que “el rol de las organizaciones sociales esta fuera de discusión en Argentina” e insistió que el objetivo es garantizar que “no exista ningún abuso”.

Por su parte, la titular de Desarrollo Social volvió a calificar ayer como una “extorsión” el acampe y apuntó contra Belliboni, al asegurar que “no puede explicar donde están los 10 mil beneficiarios que no hicieron el proceso de validación”.