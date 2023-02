La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este sábado continuará con la cuarta fecha del fútbol de la primera división argentina, que tendrá a River visitando a Tigre, a Estudiantes jugando en Mendoza frente a Godoy Cruz y un lindo duelo entre Lanús y Central en "La Fortaleza". En la Premier League de Inglaterra se cruzan Newcastle frente a Liverpool y en la Serie A de Italia, el Inter hará lo propio ante Unidese. A continuación, eventos, horarios y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

17:00 Lanús vs Rosario Central ESPN Premium

18:00 Tigre vs River TNT SPORTS

19:15 Godoy Cruz vs Estudiantes ESPN Premium

19:15 Argentinos Jrs. vs Belgrano ESPN 2/ TV PUBLICA

21:00 Newell's vs Banfield TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

09:30 Aston Villa vs Arsenal STAR + / ESPN

12:00 Brentford vs Crystal Palace STAR +

12:00 Brighton vs Fulham STAR + / ESPN

12:00 Chelsea vs Southampton STAR +

12:00 Everton vs Leeds United STAR +

12:00 Nottingham Forest vs Manchester City STAR +

12:00 Wolverhampton vs Bournemouth STAR +

14:30 Newcastle vs Liverpool STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Real Sociedad vs Celta de Vigo ESPN 2/ STAR +

12:15 Real Betis vs Real Valladolid ESPN 2/ STAR +

14:30 Real Mallorca vs Villarreal DIRECTV

17:00 Osasuna vs Real Madrid STAR +

SERIE A

11:00 Sampdoria vs Bologna STAR +

14:00 Monza vs Milan STAR +

16:45 Inter vs Udinese ESPN 2/ STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Borussia Monchengladbach vs Bayern Múnich ESPN 3/ STAR +

11:30 Stuttgart vs Colonia STAR +

11:30 Bochum vs Friburgo STAR +

11:30 Wolfsburgo vs RB Leipzig STAR +

14:30 Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen ESPN 2/ STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

13:00 Niza vs Reims STAR +

17:00 Racing de Estrasburgo vs Angers

PRIMERA NACIONAL

17:00 Riestra vs Brown de Adrogué

17:00 Chacarita vs Villa Dálmine

20:15 Gimnasia de Mendoza vs Flandria

20:30 Tristán Suárez vs Deportivo Madryn

21:15 Defensores de Belgrano vs Almagro TYC SPORTS

PRIMERA "B"

17:00 San Miguel vs Fénix

17:00 Villa San Carlos vs Argentino de Mendoza

17:00 Colegiales vs Acassuso

17:00 Deportivo Armenio vs UAI Urquiza

17:00 Deportivo Merlo vs Cañuelas

19:10 Ituzaingó vs Comunicaciones DIRECTV

LIGA NACIONAL

11:30 Obras vs Argentino de Junín TYC SPORTS

ESPN KNOCKOUT

23:00 Luis Nery vs Azat Hovhannisyan ESPN 3/ STAR +

COPA DEL REY ACB

14:30 Semifinales - Real Madrid vs Unicaja FOX SPORTS 2

17:30 Semifinales FOX SPORTS

ARGENTINA OPEN

15:50 Semifinal TYC SPORTS

PRIMERA C

17:00 San Martín Burzaco vs Luján

17:00 Victoriano Arenas vs Deportivo Español

17:00 Atlas vs Midland

17:00 Yupanqui vs Puerto Nuevo

17:00 JJ Urquiza vs Liniers

NBA ALL-STAR WEEKEND

22:00 Concurso de habilidades, triples y volcadas ESPN 2/ STAR +