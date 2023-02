Un nene platense reclama con urgencia un audífono a OSPE y “sólo recibe trabas”

A pocas semanas para el comienzo de las clases, Tomás Bertero, un platense de 11 años con hipoacusia bilateral de nacimiento, lo que le causó una importante pérdida de capacidad auditiva, está sumamente preocupado y triste porque le falta un audífono para poder asistir a la escuela. Pero más allá del deseo del retornar al colegio y reencontrarse con sus compañeros, el problema de la audición lo afecta en otros planos de su vida. Así lo aseguró su papá, Matías, quien además denunció que hace casi un año inició en la obra social OSPE el trámite para que su hijo pudiera contar con el dispositivo, aunque "hasta el momento no hubo respuestas” y sólo le “pusieron trabas".

"Tomás pasó de 37 por ciento de capacidad auditiva a 27 por ciento, luego subió a 28 por ciento, pero siempre va perdiendo porcentaje auditivo", explicó el progenitor de Tomás respecto a su afección. En ese sentido, afirmó que "el audífono que él necesita es de suma importancia para poder seguir realizando sus actividades".

En cuanto al reclamo a la obra social, señaló que "iniciamos el trámite hace casi un año cuando le hacemos saber a OSPE que el audífono que él tenía se rompió y no tiene más arreglo". "En ese momento Tomás se somete a una audiometría. El médico le dice que el que usa ya debe cambiarlo. El médico, matriculado, aseguró que es una discapacidad irreversible e indicó el tipo de audífono que él necesita es el que debe usar", señaló.

El padre afirmó que "hacia finales de octubre se presentó todo lo requerido por OSPE. Pero la obra social no devolvió respuestas". Al respecto, recordó que "la madre se comunicó con la obra social y le pidieron más presupuestos para presentar". "¿Cómo puede ser? Ellos le quieren poner uno más barato pero él necesita el indicado por el médico según su discapacidad", exclamó.

"Conseguí un presupuesto en un reconocido local de La Plata y OSPE me lo devuelve. Se entregó otro más. Sin embargo, pide que Tomás se someta a nuevos estudios para saber qué ganancia auditiva tendría con esos audífonos. Una locura", lamentó.

En medio de la angustia por la situación, el papá contó que "el 1 de marzo Tomás empieza las clases y hoy no está escuchando nada, está muy deprimido porque se vienen las clases y con ello los problemas". "Él invita a sus amiguitos a casa y casi no puede interactuar porque no sabe lo que dicen por la falta del audífono. Se pone mal", relató.