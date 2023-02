Por el temporal en Mar Del Plata podría aumentar el precio de las verduras en La Plata

El temporal de granizo y lluvia que azotó ayer al partido de General Pueyrredón provocó importantes destrozos en el cinturón frutihortícola de esa región, causando un mayor impacto en la cosecha de hoja verde, aseguraron productores de Mar del Plata. Debido a la magnitud de las pérdidas, en la lechuga se calcula que es en el orden del 80 por ciento, en el sector ya avizoran un fuerte aumento del precio de las verduras de hoja.

En La Plata la situación es mirada de reojo, tanto en el Mercado Regional como en verdulerías, en donde es cuestión de unos días más saber si esos incrementos de precios impactarán también en la Región. Productores platenses explicaron en diálogo con EL DIA que la mayor parte de la producción local es destinada al Conurbano y al Área Metropolitana. Además, el cambio climático que experimentó la región platense en los últimos años perjudicó la producción de hojas en verano. Por esas razones sostienen que el cordón hortícola de los alrededores Mar del Plata se convirtió en un gran abastecedor para el Mercado de La Plata.

Es por ello que los productores platenses expresaron que la comercialización de verduras y hortalizas en el Mercado de La Plata no depende sólo de la producción regional. Últimamente han ganado terreno los productos provenientes del cinturón verde de General Pueyrredón. Las afueras de Mar del Plata, la ciudad cabecera de ese partido, "se hizo una zona muy productiva, de muy buenos volúmenes, y sus productos llegan al mercado platense", afirmaron.

Si bien consideran que se trata de "una competencia importante", por otro lado aseguraron que "no lo vemos como una amenaza para nuestra actividad porque en La Plata se hace difícil producir algunas verduras en verano debido al cambio climático". "Entonces si nos atenemos a que La Plata sólo puede producir para el mercado local o del AMBA, podría fracasar la producción y los costos podrían dispararse demasiado. Mar del Plata viene a abastecer en verano al mercado local", subrayaron.

Tras el temporal en Mar del Plata, los precios podrían sufrir una suba significativa para los consumidores platenses. El presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas de General Pueyrredón, Ricardo Velimirovich, graficó a La Capital que "la lechuga quedó triturada" y que el granizo además "destrozó parte de la hoja verde como acelga, lechuga y espinaca". También perjudicó a la remolacha y morrones. Según advirtió "lo que invertiste ya no sirve más. Al no poder sembrar para sacar el fruto, se perdió el capital y los productores no pueden reponerlo”. “No se puede creer lo que pasó. Venimos pidiendo ayuda por la sequía y ahora rompe toda la piedra”, lamentó. "Estamos viviendo una catástrofe, esperemos que haya algo de ayuda”, expresó.

"El granizo afectó una zona clave de la producción: tres mil metros hacia adentro del sector comprendido entre los kilómetros 7 y 12 de la ruta 226. Ese rectángulo es como el centro de la ciudad para los productores. Ahí se concentra la mayor parte de la cosecha. Cayó primero la piedra sin agua y eso provocó un desastre”, sintetizó Velimirovich.

Un productor local comentó que desde la ciudad balnearia, La Plata recibe coliflor, lechuga (capuchina, crespa, francesa, criolla, manteca, morada, escarola, morada), acelga, remolacha, puerro, apio, cebolla de verdeo, brócoli, repollo, tomate, pimiento y zapallito, entre otros.