Se piensa subir el precio del boleto del micro y arman una consulta ciudadana para saber que piensa el pasajero

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires tiene en mente subir el precio del boleto de los micros y convocó a una consulta ciudadana para debatirlo. Pide que los pasajeros opinen vía mail, para luego publicar todas las propuestas en una página web. Hay tiempo hasta mañana, viernes 10 de febrero.

Desde el ministerio encabezado por el massista Jorge D'Onofrio, el gobierno tiene "como competencia establecer los parámetros operativos en aspectos vinculados al estudio de costos, determinación de tarifas y demás cuestiones técnicas del servicio de transporte público de pasajeros por automotor en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires", y es precisamente que por esto, ahora busca "actualizar el valor de la tarifa de los servicios provinciales afectados al AMBA, ajustando mensualmente a partir del mes de marzo de 2023 y hasta el mes de diciembre de 2023, tomando en cuenta a tal efecto el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nivel general de la región Gran Buenos Aires, relevado por el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INDEC)".

"En ese sentido, resulta propicia la implementación de una instancia de participación ciudadana para que la ciudadanía pueda presentar su perspectiva individual, grupal o colectiva sobre la medida puesta a consideración, en un marco de igualdad de condiciones y respeto por el disenso. Con la apertura de la instancia de consulta ciudadana, buscamos que todas las personas usuarias del sistema de transporte público de pasajeros de jurisdicción provincial puedan participar, expresando sus opiniones y consultas, asumiendo un rol protagónico en el desarrollo de las propuestas de la gestión y colaboren en el fortalecimiento de la confianza pública y la transparencia, garantizando los principios de igualdad, publicidad y gratuidad de todos los argentinos y argentinas", agregaron.

La participación en esta consulta es abierta a toda la ciudadanía, porque cualquier persona física, jurídica, pública o privada podrá participar y no vinculante, ya que as declaraciones realizadas por la ciudadanía no imponen ninguna obligación efectiva.

Es gratuita en tanto la persona participante no requiera de la reproducción de documentos, datos o instrumentos. En ese caso, los costos de reproducción correrán a cargo de la persona que lo solicite. Además es única, porque los participantes solo podrán participar una vez por convocatoria. Por último es pública, ya que todas las opiniones serán publicadas en esta página web desde el momento que comience la convocatoria hasta su finalización.

¿Cómo participar?

"Para nosotros es muy importante contar con tu participación en este proceso, por esa razón, te invitamos a realizar aportes, sugerencias o brindar opiniones al respecto", dice la convocatoria y ofrecela siguiente dirección de correo electrónico: consultaciudadana@transporte.gba.gob.ar

La consulta ciudadana se realizará durante los días 9 y 10 de febrero de 2023 inclusive.