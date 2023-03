La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

SÁBADO 11 DE MARZO



LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

17:00 San Lorenzo vs Gimnasia TNT SPORTS

19:15 Defensa y Justicia vs Talleres ESPN Premium

21:30 Belgrano vs Lanús TNT SPORTS

21:30 Central Córdoba vs Tigre ESPN Premium

PREMIER LEAGUE

09:30 Bournemouth vs Liverpool ESPN 2 STAR +

12:00 Everton vs Brentford STAR +

12:00 Leeds United vs Brighton STAR +

12:00 Leicester City vs Chelsea STAR +

12:00 Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest STAR + / ESPN

14:30 Crystal Palace vs Manchester City STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Real Madrid vs Espanyol STAR + / ESPN

12:15 Elche vs Real Valladolid DIRECTV SPORTS

14:30 Celta de Vigo vs Rayo Vallecano ESPN 3 STAR +

17:00 Valencia vs Osasuna DIRECTV SPORTS

SERIE A

11:00 Empoli vs Udinese STAR +

14:00 Napoli vs Atalanta STAR +

16:45 Bologna vs Lazio ESPN 3 STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Frankfurt vs Stuttgart STAR +

11:30 Bayern Munich vs Augsburgo STAR + / ESPN

11:30 Hertha Berlin vs Mainz STAR +

11:30 RB Leipzig vs Monchengladbach STAR +

14:30 Schalke 04 vs Borussia Dortmund STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

13:00 Auxerre vs Rennes STAR +

17:00 Brest vs PSG STAR + / ESPN

PRIMERA NACIONAL

17:00 Defensores Unidos vs Defensores de Belgrano TYC SPORTS PLAY

17:00 Agropecuario vs All Boys TYC SPORTS PLAY

17:00 Flandria vs Deportivo Morón TYC SPORTS PLAY

17:00 Deportivo Madryn vs Deportivo Riestra TYC SPORTS PLAY

17:00 Brown de Adrogué vs Quilmes TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY

19:00 Alvarado vs Güemes TYC SPORTS PLAY

19:05 San Martín San Juan vs Almirante Brown TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY

19:05 Estudiantes de Caseros vs Gimnasia de Jujuy DIRECTV SPORTS

20:30 Gimnasia de Mendoza vs Patronato TYC SPORTS PLAY

21:10 Almagro vs Nueva Chicago TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY

NBA

22:30 Golden State Warriors vs. Milwaukee Bucks ESPN 2 STAR +

PRIMERA "B"

17:00 Ituzaingó vs Deportivo Armenio

17:00 Comunicaciones vs Los Andes

17:00 Cañuelas vs Argentino Quilmes

17:00 UAI Urquiza vs Colegiales

17:00 Dock Sud vs Villa San Carlos

17:00 Acassuso vs Sacachispas

17:00 Argentino Merlo vs Fénix

LIGA NACIONAL

11:30 Argentino (J) vs Oberá TYC SPORTS

21:00 Atenas (C) vs Regatas (C)

UFC

20:00 Petr Yan vs. Merab Dvalishvili ESPN 4 STAR +

TORNEO FEMENINO DE PRIMERA DIVISIÓN

09:00 Lanús vs Estudiantes (LP)

17:00 Def. de Belgrano vs Boca

SEIS NACIONES

11:00 Italia vs. Gales ESPN Extra STAR +

13:15 Inglaterra vs. Francia ESPN Extra STAR +

ATP 1000 - INDIAN WELLS

16:00 Segunda ronda ESPN Extra STAR +

23:00 Segunda ronda ESPN 3 STAR +

PRIMERA C

17:00 Yupanqui vs Leandro N. Alem

17:00 Claypole vs Excursionistas

17:00 Lujan vs Central Cba (R)

19:30 Real Pilar vs Liniers

SUPER RUGBY AMERICAS

20:00 Yacare XV vs. American ESPN 3 STAR +