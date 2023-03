Canillas secas y calor insoportable en La Plata: "Hemos descendido al averno", afirman vecinos sin agua

El drama de las canillas secas -ya sea por interrupciones del suministro de agua o por baja presión en la red- se agudizó en las últimas horas en La Plata por el fenómeno del calor extremo y los vecinos así lo hicieron saber. Para los damnificados "estar sin agua con estas temperaturas tan elevadas es descender al infierno".

María Cinquino, de 9 y 516, Ringuelet, afirmó que "pagamos por un servicio nulo y necesitamos una solución inmediata". Según describió, "sin agua no tenemos higiene, no podemos lavar los alimentos y no podemos llenar recipientes para otras tareas de la casa". "ABSA ni siquiera mandan un camión para llenar las cisternas", manifestó.

Anahí, vecina del mismo barrio, dio cuenta de una enorme pérdida de agua a metros de su casa, en 11 entre 517 y 518, pero además dijo que al igual que sus vecinos "tampoco tengo agua". "Hicimos reclamos a ABSA porque no se puede estar con tanto calor y sin este servicio, pero hasta ahora no vino nadie a arreglar este problema", expresó.

El Casco Urbano no era la excepción a la problemática de la escasez de agua en La Plata. Laura, de 43 entre 8 y 9, pleno Barrio Norte, detalló que "el agua viene en un hilo a la madrugada y entre las 8 y las 9 se corta absolutamente". Y recordó que "he llegado a estar hasta seis meses sin agua".

Por su parte, Cecilia de Gonnet dijo que "como sabrán, aquí, en la calle 502, no tenemos agua". "El servicio de ABSA se interrumpió hace diez días. Ahora entregan un solo bidón. Con estas temperaturas tan elevadas, ayer, sábado, no entregaron ni un solo bidón. Y en los hogares no sale una gota de agua. Esta situación es como descender al infierno", manifestó.