Una noche para el olvido en barrios de La Plata por el calor y los cortes de luz

El calor incesante se mantuvo en La Plata a lo largo de toda la noche, con temperaturas en torno a los 28 grados, pero encima en algunos barrios se sucedieron nuevos cortes de luz. Es por eso que, sin la posibilidad de usar los equipos de ventilación de sus hogares, muchos usuarios del servicio eléctrico de Edelap aseguraron haber vivido un "calvario". Pero además, sin suministro de energía, temen que el suplicio se prolongue durante este domingo. Es por eso que claman por "una solución cuanto antes".

Tolosa era una de las zonas más castigadas. Anoche los cortes iban desde el barrio del Estadio Único hasta la zona del Distribuidor. En este último sector las quejas se sucedían incluso esta mañana.

Aníbal, de 527 y13, dijo que "llevamos casi 12 horas sin energía y no se puede más porque hace mucho calor. Más que esto no se puede sufrir", lamentó. Y agregó que "para colmo Edelap no te da ninguna certeza porque tengo el freezer lleno y necesito saber cuándo nos van a devolver la electricidad, porque si no voy a perder toda la mercadería que compramos para este mes".

En el mismo sentido se manifestó Graciela, de 15 bis y 528, al precisar que "se cortó el servicio a las 20.25 y a las 8 del domingo todavía seguimos a oscuras y muertos, pero muertos, de calor". Así, desde 13 y 528 expresaron bronca porque "mi abuela, con 87, tiene que andar sufriendo estos cortes prolongados de luz". Juan, de 19 y 526, contó que "estamos sin luz desde ayer, así no se puede más".

En tanto, se encendían las alarmas en el barrio del Club Universal. Según usuarios, "a eso de las 4 explotó un equipo de la red y nos quedamos sin energía". "Edelap no responde y eso nos preocupa, esto tiene pinta de que va para rato". En este sentido, Alejandra, de 58 entre 24 y 25, comentó que "pasamos una noche para el olvido y que no nos escucha nadie". A su vez, Gabriela, otra damnificada, sostuvo que "ante la gravedad de la situación intentamos comunicarnos con la empresa y hablar con alguien, pero no atiende nadie".

También durante esta madrugada se sucedieron quejas desde la zona de Parque Castelli, en 26 y 66. En este caso los usuarios indicaron que el servicio se normalizó esta mañana. Al mismo tiempo alertaron que tras la interrupción de energía no pudo normalizarse los servicios de televisión por cable e internet.