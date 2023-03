Aníbal Fernández volvió a apuntarle a Cristina y se preguntó de qué trabaja Máximo Kirchner

La interna del Frente de Todos va tomando cada vez más temperatura. Aníbal Fernández es uno de los que tomó la posta y ahora, tras el acto de militantes K en Avellaneda, volvió a apuntarle a Cristina Kirchner. Pero también le dedicó unas líneas duras al hijo de la ex mandataria, Máximo Kirchner.

El ministro de Seguridad de Nación insistió con que la Vicepresidenta no está proscripta y salió al cruce de las críticas que disparó por la inflación que no para de crecer.

En ese sentido, en una entrevista con CNN radio y Cadena 3, Fernández dijo que "se está criticando a sí misma. Formamos parte todos del mismo Gobierno (...) Yo trabajo para un gobierno que es el que ganó en nombre del peronismo. Yo no tengo por qué evaluar sus cosas".

Así aprovechó para volver sobre sus argumentos de que la vicepresidenta no está inhabilitada para ser candidata, luego de que el sábado se instalara esa idea en el acto K de Avellaneda, que tuvo la consigna "Luche y vuelve".

El funcionario sostuvo que "antes de exponer alguna crítica habría que saber de que se está hablando. Yo no tengo ningún interés en que le vaya mal a Cristina. Le tengo un gran cariño, le tengo un gran amor, trabajé tantos años con ella y no varía mi manera de pensar". Aunque luego aclaró: "Por un lado dicen que Cristina está proscripta. Y, tratando de explicarlo desde el punto de vista de un abogado, no es así. Proscripta no está. Es la misma Cristina la que se llama a si misma proscripta. ¿Quieren usar ese término? Bueno, utilicen lo que quieran".

En otro tramo de la entrevista le dedicó unas palabras al hijo de Cristina, Máximo Kirchner. "Son las 8 de la mañana, y yo viviendo en Lomas de Zamora llego al ministerio para trabajar todo el día como un perro. Yo no se cuántas horas trabaja él, ni qué es lo que hace él, porque nunca supe de qué trabaja", aseguró. Además, sobre los dichos del hijo de la ex presidenta de que “algunos están más interesados en ganarle a Cristina que en sacar el país adelante", manifestó: “No sé qué quiere decir, que lo explique él".