Crecen los cruces por el polémico spot de Burlando con un “hornero”

El abogado y precandidato a gobernador bonaerense, Fernando Burlando, dijo que no quiere “provocar” pero que no se disculparía con la familia del fotoperiodista José Luis Cabezas porque “no hizo nada malo”.

En las últimas horas se conoció que uno de los asesinos de Cabezas, José Luis Auge, aparece en el spot de campaña de Burlando con el que se lanzó esta semana como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Su abogado defensor fue precisamente Burlando.

Por eso, continúan las repercusiones por el polémico spot de campaña. En ese sentido, periodistas, dirigentes políticos y usuarios en las redes sociales manifestaron su enérgico repudio contra el abogado.

La hermana del fotoperiodista José Luis Cabezas, Gladys Cabezas, cuestionó hoy el spot político de Fernando Burlando, quien se postula como candidato a gobernador bonaerense, en el cual participa José Luis Auge, uno de los asesinos de su hermano y aseguró que el abogado “siempre defendió y dio laburo a los asesinos”.

“Estoy tan triste pero de Burlando no me sorprende, siempre defendió y le dio laburo a los asesinos de Cabezas. No es la forma de ser candidato a nada y lo lamento por mi hermano y mi viejo, porque sufrieron mucho”, dijo Gladys Cabezas en declaraciones radiales.

Al respecto, el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias sostuvo: “´Yo no cancelo a nadie, mucho menos a los criminales que mataron a José Luis Cabezas y yo defendí´”, al citar al letrado. Sobre esto, sentenció: “Tomatelá, Burlando. Payaso”.

Por su parte, el dirigente del Frente de Izquierda (FIT), Néstor Pitrola, apuntó: “Burlando en su demagógico spot en camiseta abrazado con Auge, uno de los asesinos de José Luis Cabezas, el periodista fusilado por sacarle fotos a Yabrán, el siniestro empresario menemista”.

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) realizó un comunicado en repudio a la decisión tomada por Burlando.