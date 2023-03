Nuevo local de Guillermo Escudero en Los Hornos

Guillermo Escudero, candidato a intendente en La Plata por el Frente de Todos, inauguró un local en Los Hornos. El centro partidario y comunitario pertenece a Pueblos Libres, partido conducido por Javier Burelli.

“Nosotros abrimos locales y damos la cara siempre, cuando otros se escondieron atrás de los sillones durante mucho tiempo. Es una señal que la ciudad va a premiar en agosto y octubre”, aseguró el candidato platense.

Escudero no tardó en adelantar las propuestas de su candidatura: “Los barrios y localidades van a tener su presupuesto. No puede ser que el municipio no haya hecho una sola obra en ocho años”.

“Los Hornos es la localidad más poblada de la Ciudad y tiene que tener su propio presupuesto para obras y servicios”, explicó el exdiputado. “No se puede seguir con el sistema municipal de Garro, en que los barrios y las localidades no existen”, agregó.

En otro tramo, Escudero “pidió” a las autoridades municipales la votación del proyecto de Ordenanza que él mismo presentó en el Concejo Deliberante para otorgar presupuestos a los barrios.

“Tenemos propuestas y por eso le decimos a los vecinos y vecinas que la ciudad de La Plata puede tener un nuevo rumbo con nuestra propuesta. Llegó la hora de que los platenses hagamos valer nuestro voto”, cerró.