“No se llamaba Iván, se llamaba Alana”, la frase más dura de la carta de los padres de las gemelas

El viernes pasado, los padres de las gemelas argentinas que se arrojaron de un balcón en Barcelona escribieron una carta con la que rompieron el silencio sobre el caso de sus hijas que conmociona al mundo ya que el mismo esconde una trama de bullying. Pero la parte más dura del escrito fue la del final cuando además de agradecer el apoyo brindado y pedir comprensión y respeto, dejaron en claro que "no se llamaba Iván, se llamaba Alana".

Alana y Leila fueron las adolescentes que se arrojaron del balcón, un hecho que provocó la muerte de una de ellas, mientras que la otra sigue en observación. En el texto reclaman que justamente este caso "no se convierta en un circo", mientras que critican a los medios de comunicación al decir que "el legítimo celo por la información ha provocado que, en ocasiones, se hayan publicado noticias poco veraces, infundadas e incluso contradictorias, nutridas de fuentes no siempre originarias".

Entre otras de las tantas cosas que se destacan, es que una vez culminada la carta, quisieron realizar una aclaración: "Una vez más la familia agradece el apoyo prestado y solicita comprensión y respeto y quiere dejar claro que no se llamaba Iván. Se llamaba Alana". Y esto se relaciona a los acosos a los que fueron sometidos sus hijas en el colegio de España.

Es que se conocieron los macabros castigos que las adolescentes sufrían por parte de la escuela cuando se protegían de los ataques de sus compañeros. Aseguraron que eran encerradas en una "habitación fría" durante horas o que recibían sanciones más duras que los alumnos que las hostigaban y le hacían bullying.

Esta es la carta completa

"La familia quiere agradecer a todos los medios de comunicación, tanto de prensa escrita, como de audiovisual, su labor profesional al hacerse eco y divulgar a la sociedad la tragedia que están sufriendo en estos momentos.

Sin embargo, el legítimo celo por la información ha provocado que, en ocasiones, se hayan publicado noticias poco veraces, infundadas e incluso contradictorias, nutridas de fuentes no siempre originarias.

Esta avalancha en los medios de comunicación, dando por sentados hechos que no se ajustan a la realidad, pueden provocar incómodas situaciones: generando más dolor a la familia; contaminando la investigación llevada a cabo por la policía y, por último, politizando la tragedia.

Para evitar más dolor a la familia, para dejar que los profesionales de la policía y la Justicia puedan llevar a cabo su investigación sin elementos periféricos contaminantes, para no convertir esta tragedia en un “circo” mediático ni abanderamiento político de ningún color y, sobre todo, para respetar la memoria, intimidad y dignidad de las menores y su familia, en lo sucesivo y por el momento no se van a realizar declaraciones a la prensa.

En el momento que se decida hacer alguna declaración se llevará a cabo mediante NOTA DE PRENSA expresada a través del medio que la familia considere conveniente. En consecuencia, cualquier declaración posterior realizada por persona o personas que no hayan sido expresamente autorizadas por la familia deberán considerarse como no fidedignas y, desde luego, no contrastadas en su veracidad".

Una vez más la familia agradece el apoyo prestado y solicita comprensión y respeto y quiere dejar claro que NO SE LLAMABA IVÁN. SE LLAMABA ALANA.