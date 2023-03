H5N1 está infectando a millones de animales: si pasa a los humanos, será peor que el covid

Los expertos en salud pública continúan dando la alarma sobre una enfermedad aviar altamente contagiosa que se ha extendido rápidamente por todo el mundo. El virus, conocido como H5N1 o coloquialmente llamado en Argentina como gripe aviar, ha estado causando problemas significativos durante el último año, generando una " panzootia " o pandemia entre los animales. El desastre en evolución está contribuyendo a la escasez comercial de huevos y matando a grandes cantidades de animales salvajes y de granjas industriales, y a unos pocos cientos de humanos.

Fiel a su nombre, los síntomas de la gripe aviar son similares a los de la gripe, lo que significa fiebre alta, tos, dolor de garganta, dolores musculares, diarrea y neumonía. El virus no solo se propaga fácilmente, sino que puede desencadenar una enfermedad grave y tiene una alta tasa de mortalidad en humanos, mucho más alta que la del covid-19 .

Ha habido 873 casos humanos de H5N1 desde 2003, pero se estima que el 53 por ciento ha sido mortal, lo que es comparable a algunos brotes de ébola. Covid tiene una tasa de mortalidad estimada del uno por ciento , mientras que la gripe estacional es del 0,1 al 0,2 por ciento. Estas tasas pueden cambiar con el contexto, por lo que no siempre son una buena medida del riesgo, pero nos dicen algo sobre la gravedad de la enfermedad.

A medida que se informan más casos en más países, entre ellos el nuestro, el H5N1 ha alarmado a los expertos en salud pública. Algunos han instado a los gobiernos a almacenar vacunas contra la gripe para todas las cepas y comenzar ensayos clínicos para probar nuevas defensas contra el patógeno. La Dra. Sylvie Briand, directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), describió la situación como " preocupante " el 24 de febrero, especialmente el aumento de infecciones en mamíferos. “La OMS se toma en serio el riesgo de este virus e insta a una mayor vigilancia de todos los países”, dijo Briand.

En Perú, por ejemplo, los funcionarios de salud informaron la muerte de 585 lobos marinos a mediados de febrero. Al 3 de marzo, ese número había aumentado a casi 3500, lo que representa aproximadamente el 3,3 % de la población total de leones marinos del país, según BNO News . También se reportó la muerte de 63.000 aves, entre pelícanos, piqueros y guanayes.

Los países vecinos también se han visto afectados, incluida Argentina, que detectó su primer caso en una granja industrial el 1 de marzo y respondió suspendiendo de inmediato todas las exportaciones de aves.

Pero otros países, desde España hasta Chile, desde Estonia hasta Escocia, han estado revelando sus propios casos. Solo en los EE. UU., 47 estados han experimentado brotes de gripe aviar en operaciones avícolas el año pasado, lo que resultó en la eutanasia de casi 60 millones de aves para evitar una mayor propagación.

El patógeno no es nuevo. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los informes del norte de Italia en 1878 describen una " plaga aviar " que podría haber sido H5N1. No fue sino hasta 1955 que el virus se identificó formalmente como un virus de influenza tipo A. En 1996, el subtipo H5N1 se identificó por primera vez en gansos de granja en el sur de China y al año siguiente se produjo un brote en humanos en Hong Kong . Dieciocho personas se infectaron y seis murieron. (El nombre H5N1 se refiere a la combinación de dos proteínas llamadas hemaglutinina y neuraminidasa).

Desde entonces, los expertos en salud pública han sido muy conscientes de que el H5N1 podría significar un gran problema si se propagara ampliamente. A pesar de un puñado de casos durante décadas, ese no ha sido el caso. Si bien no está descartado que la gripe aviar pueda iniciar una pandemia en humanos, los expertos dicen que todavía estamos a unos pasos de la evolución del virus para que eso suceda. No obstante, cada infección es otra oportunidad para una mutación que podría cambiar el rumbo.

Esto no es mera especulación; tal cosa sucedió con el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. A medida que el SARS-CoV-2 ha infectado a más y más personas, ha mutado aún más . Algunas de esas mutaciones resultaron ser beneficiosas , lo que lo hizo más hábil para infectar a los humanos. Eso es lo que hace que todos estos casos de infección en mamíferos sean aún más preocupantes, incluso más que los cientos de miles de aves que han muerto en el último año más o menos.

Debido a que el H5N1 es un virus desarrollado específicamente para atacar a las aves, todavía no es tan bueno para infectar las células de los mamíferos. Pero si puede contar con una cosa para que hagan los virus, es mutar . Y algunas versiones del H5N1 han ido ganando ventajas genéticas que lo hacen más hábil para propagarse entre los organismos mamíferos.

Por ejemplo, el análisis genético de un brote en una granja de visones española en octubre reveló que el virus había detectado al menos una mutación que favorece la propagación de mamífero a mamífero. Casi 52 000 visones en las instalaciones tuvieron que ser sacrificados, lo que es otro recordatorio de que la cría de visones es una práctica muy equivocada . Los visones también tienen sistemas respiratorios similares a los humanos, lo que no es un buen augurio para nosotros, porque un virus de la gripe que prospera en los visones probablemente también prosperará en los humanos.

"Esto es increíblemente preocupante", dijo Tom Peacock, virólogo del Imperial College London, a Science en enero de 2023. "Este es un mecanismo claro para que comience una pandemia H5", agregó.

"Hasta donde podemos decir, el virus de la granja de visones no infectó a ningún trabajador, ni se propagó desde la granja, por lo que ese brote en la granja en particular probablemente haya concluido", dijo Peacock a Salon en un correo electrónico. "El mayor riesgo es probablemente la cría de visones como práctica durante este brote de H5N1: un virus solo necesita tener suerte una vez, y creemos que una granja de visones es una forma ideal para que un virus aprenda a propagarse de manera eficiente de persona a persona".

En un blog reciente en el sitio web del Imperial College London, Peacock cuestionó si una pandemia de H5N1 era "inevitable" y concluyó que quedan muchas preguntas abiertas y los expertos no están de acuerdo sobre si es imposible o ineludible.

Realmente se reduce al nivel de infecciones humanas, que hasta ahora se ha mantenido bajo, y si el virus puede mutar para facilitar la transmisión generalizada de persona a persona. "Una cosa es segura, cuanto más circule el virus en los animales, más interfaz habrá con los humanos, allanando el camino para ese desafortunado evento zoonótico", escribió Peacock.

Afortunadamente, hasta ahora las transmisiones zoonóticas, es decir, cuando un virus salta de un animal a un humano, siguen siendo raras. Aunque un puñado de personas se contagia de H5N1 cada año, los casos tienden a disminuir antes de convertirse en un brote importante, por no hablar de una pandemia. Esto se debe en parte a que la gripe aviar a menudo mata a sus huéspedes humanos demasiado rápido para que se propague muy lejos y porque, hasta el momento, hay muy pocos ejemplos de transmisión de persona a persona .

Mientras tanto, casos de gripe aviar han sido noticia, como el de una niña de 11 años de la provincia de Prey Veng, en el sur de Camboya, que murió el 22 de febrero. Su padre también estaba infectado, pero no tenía síntomas y otras 11 personas analizadas dieron negativo para H5N1.

Pero la secuenciación genética del virus en estos dos casos reveló que se trataba de una cepa más antigua de H5N1, llamada 2.3.2.1c, mientras que la variante que causa mayor preocupación se llama 2.3.4.4b . Esto puede parecer un revoltijo aleatorio de números y letras para la mayoría de las personas, pero como hemos aprendido con el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID, incluso las mutaciones pequeñas pueden marcar grandes diferencias en la forma en que atacan estos patógenos.

En el caso de Camboya, es un poco de alivio que la cepa sea más antigua que la que enferma a las aves en todo el mundo, porque no parece tener las mutaciones necesarias para propagarse fácilmente entre los humanos. Sin embargo, la OMS ha informado de un puñado de infecciones con la cepa 2.3.4.4b, con un caso en China, dos en España, uno en el Reino Unido, uno en los EE. UU. y uno en Vietnam. Todos estos casos se han esfumado y la transmisión de persona a persona sigue siendo rara.

"Tenemos una comprensión bastante buena de lo mínimo que se necesitaría para que estos virus se convirtieran en pandémicos y son bastantes mutaciones a la vez, muchas de las cuales son muy raras en el campo", dijo Peacock, pero señaló que muchas infecciones humanas es probable que se pasen por alto, particularmente aquellos que son leves, asintomáticos o de partes del mundo donde las pruebas no están disponibles. "Además, el reordenamiento, la coinfección entre un virus de influenza aviar y humano, tiene la capacidad de permitir que un virus de influenza aviar adquiera varias de estas mutaciones a la vez. De hecho, varias pandemias anteriores probablemente comenzaron debido al reordenamiento entre virus de influenza aviar y los virus de la influenza humana".

Peacock desaconsejó tocar o manipular aves enfermas o muertas, particularmente aves de corral, aves acuáticas y aves marinas. También dijo que mantenga a las mascotas alejadas de las aves, ya que los gatos y los perros son susceptibles a la influenza aviar. Informe a las autoridades sanitarias locales sobre grupos de aves muertas o animales carroñeros salvajes que evidentemente estén enfermos o se comporten de forma extraña (como convulsiones, parálisis o temblores).

A pesar del nivel de riesgo relativamente bajo en este momento, muchos países están preparando vacunas contra la influenza y medicamentos antivirales, como baloxavir y tamiflu, que se cree que son eficaces contra el H5N1. Actualmente, EE. UU . almacena vacunas para muchos virus de influenza, incluido el H5N1. Según el New York Times , los CDC están enviando muestras del virus de la gripe a las compañías farmacéuticas para ayudarlas a desarrollar vacunas y, al mismo tiempo, exploran si los fabricantes de pruebas comerciales están interesados ​​en desarrollar pruebas H5N1 similares a las que se usan para detectar la COVID.

Pero una pandemia no tiene que ser extremadamente mortal para causar una destrucción generalizada. Incluso un fuerte aumento en las hospitalizaciones y los trabajadores enfermos podría generar caos. Aunque este panzoótico se está calentando, todavía tiene mucho camino por recorrer antes de convertirse en una pandemia humana.

"Es un momento realmente peligroso para ser un pájaro", dijo a Scientific American Andrew Pavia, jefe de la división de enfermedades infecciosas pediátricas de la Universidad de Utah . "Pero a partir de hoy, el riesgo para los humanos sigue siendo muy bajo. Nuestra preocupación es qué sucederá a medida que circule cada vez más".

Nota de TROY FARAH publicada en el sitio salon.com